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Елена Ерёмина: в День города накормим всех желающих

16:27 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

246 точек реализации готовой продукции и 137 – общественного питания будут работать в день рождения Тюмени.

"В 2016 году был огромный интерес к гастрономическим фестивалям. На "Барбекю Фест" не хватило запаса мяса, выпили все, что было на "Кофе улиц". В этот раз увеличим запасы и количество участников гастрономических фестивалей. Накормим всех желающих", - рассказала директор департамента потребительского рынка городской администрации Елена Ерёмина на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Она напомнила, что в День города запланированы три основных гастрономических фестиваля. В 10 часов на парковке набережной Туры стартует "Барбекю Фест". Гости попробуют мясо на углях известных рестораций и кафе Тюмени и узнают секреты приготовления самого вкусного шашлыка. В этом году к мясу решили добавить окрошку. По мнению организаторов, традиционный холодный суп придется кстати в жаркий июльский день. Площадка будет открыта до 23 часов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Кофе улиц" займет традиционную площадку - около администрации Тюмени. С 11 до 21 часа здесь можно продегустировать кофе лучших представителей тюменской кофейной индустрии. Необычные рецепты и добавки, мастер-классы по приготовлению кофе, чемпионат среди барменов по латте-арту (рисованию на молочной пенке), конкурс по приготовлению капучино на скорость – все мероприятия вызвали огромный интерес тюменцев в 2016 году, а в 2017 удивят новыми подходами и участниками.

Фото ИА "Тюменская линия"

Самый крупный гастрономический фестиваль пройдет на Центральной площади. Участники представят блюда армянской, азербайджанской, грузинской, осетинской, узбекской, казахской, сербской, немецкой, украинской, мексиканской и русской кухни. Попробовать и выбрать лучшее из них смогут все желающие. Старт фестиваля в 12 часов. Тем, кто уже пообедал, организаторы предлагают сыграть в настольный теннис, бадминтон, фрисби, городки и посмотреть выступления творческих коллективов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Кроме того, почти на всех праздничных площадках города, а всего их 28, будут работать мобильные точки питания с кофе, бургерами, мороженым, выпечкой и десертами.

Евгения Шевцова

Теги: День города , Елена Еремина , гастрономический фестиваль
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