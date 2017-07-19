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Творческие семьи проведут День города в сквере Депутатов

09:12 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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"Семья – ячейка творчества" – девиз площадки центра обучения и развития творчества "Арт-Вселенная", посвященной 431-летию Тюмени.

29 июля с 12 до 19 часов в сквере Депутатов на центральном кольце парковой зоны можно найти указатели с названиями площадок "Культура личности", "Культура здоровья", "Культура творчества", сообщает управа Восточного административного округа.

Площадка "Культура творчества":

С 12 до 15 часов – фестиваль рисунков на асфальте "Моя семья".

С 13 до 16 часов – мастер-класс по работе с деревом.

С 13 до 16 часов – мастер-класс по бисероплетению.

С 16 до 18 часов – мастер-класс "Букеты из сухоцветов".

Площадка "Культура личности":

С 13 до 14 часов – лекция-практикум по нумерологии "Тайны чисел дня рождения".

С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут – лекция "О человеке и мире вокруг".

С 16 до 17 часов – лекция "Этапы развития в отношениях".

С 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут – просмотр фильмов Международного кинофестиваля детского и семейного кино "Ноль+".

Площадка "Культура здоровья":

С 13 до 14 часов – лекция для мам "Сибирское здоровье с рождения".

С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут – практикум "Здоровая спина".

С 16 до 17 часов – лекция "Правильное или интуитивное питание. Что скрывают заголовки?".

С 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут – лекция-практикум "Искусство релаксации".

Консультационный стол №1:

С 13 до 15 часов – экспресс-консультации для семей.

С 15 до 17 часов – экспресс-консультации по оздоровлению натуральными средствами (аромамасла, травы, правильное питание).

С 17 до 19 часов – экспресс-консультации по самопознанию.

Консультационный стол №2:

С 13 до 15 часов – экспресс-консультации "Оздоровление при помощи питания и собственных сил организма".

С 15 до 17 часов – экспресс-консультации по самопознанию через призму нумерологии.

С 17 до 19 часов – экспресс-консультации "Современные дети в меняющемся мире: особенности общения, развития и обучения".

С 13 до 18 часов будет работать семейная фотозона.

Для гостей выступит музыкальное объединение ICE KIQQ на сцене у "Современника".

Подробнее о мастерах и мастер-классах можно прочесть здесь. Дополнительная информация по телефону 8 912 926-54-57.

Соб. инф.

Теги: концерты , ЗОЖ , скверы , мастер-классы , Современник , День города , семьи
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