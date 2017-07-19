Творческие семьи проведут День города в сквере Депутатов
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"Семья – ячейка творчества" – девиз площадки центра обучения и развития творчества "Арт-Вселенная", посвященной 431-летию Тюмени.
29 июля с 12 до 19 часов в сквере Депутатов на центральном кольце парковой зоны можно найти указатели с названиями площадок "Культура личности", "Культура здоровья", "Культура творчества", сообщает управа Восточного административного округа.
Площадка "Культура творчества":
С 12 до 15 часов – фестиваль рисунков на асфальте "Моя семья".
С 13 до 16 часов – мастер-класс по работе с деревом.
С 13 до 16 часов – мастер-класс по бисероплетению.
С 16 до 18 часов – мастер-класс "Букеты из сухоцветов".
Площадка "Культура личности":
С 13 до 14 часов – лекция-практикум по нумерологии "Тайны чисел дня рождения".
С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут – лекция "О человеке и мире вокруг".
С 16 до 17 часов – лекция "Этапы развития в отношениях".
С 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут – просмотр фильмов Международного кинофестиваля детского и семейного кино "Ноль+".
Площадка "Культура здоровья":
С 13 до 14 часов – лекция для мам "Сибирское здоровье с рождения".
С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут – практикум "Здоровая спина".
С 16 до 17 часов – лекция "Правильное или интуитивное питание. Что скрывают заголовки?".
С 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут – лекция-практикум "Искусство релаксации".
Консультационный стол №1:
С 13 до 15 часов – экспресс-консультации для семей.
С 15 до 17 часов – экспресс-консультации по оздоровлению натуральными средствами (аромамасла, травы, правильное питание).
С 17 до 19 часов – экспресс-консультации по самопознанию.
Консультационный стол №2:
С 13 до 15 часов – экспресс-консультации "Оздоровление при помощи питания и собственных сил организма".
С 15 до 17 часов – экспресс-консультации по самопознанию через призму нумерологии.
С 17 до 19 часов – экспресс-консультации "Современные дети в меняющемся мире: особенности общения, развития и обучения".
С 13 до 18 часов будет работать семейная фотозона.
Для гостей выступит музыкальное объединение ICE KIQQ на сцене у "Современника".
Подробнее о мастерах и мастер-классах можно прочесть здесь. Дополнительная информация по телефону 8 912 926-54-57.
Соб. инф.