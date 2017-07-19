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За безопасностью в День города будут следить с земли и воздуха

18:10 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Парад красных авто состоится в День города

Около 380 сотрудников полиции будут поэтапно обеспечивать безопасность в День города. Еще 50 полицейских будут в резерве.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Тюмени Нафис Каримов. Он добавил, что помогать им будут казачьи патрули, добровольные дружины и около 80 автопатрулей.  

Максимально задействуют и технические средства: видеокамеры и беспилотник от областного управления. Это позволит охватить наблюдением почти весь город, а стражам порядка - быстро реагировать на происшествия.

"Мы проверили все площадки, где пройдет праздник. Требования безопасности соблюдаются, организаторы готовы принять гостей", - заверил Нафис Каримов.

Будут дежурить в тот день и на воде. На набережной, где пройдет фестиваль "Экстрим ЭКСПО", следить за порядком будут плавсредства инспекции по маломерным судам и службы экстренного реагирования – всего пять патрулей. Еще семь спасателей будут дежурить на суше. Во время запуска фейерверка к ним присоединятся пожарные МЧС.

Напомним, 29 июля будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Алкоголь не только нельзя будет купить, но и выйти с ним на улицу – за этим будут следить дежурные патрули. Как подчеркнул Нафис Каримов, с введением запрета количество правонарушений во время массовых праздников в Тюмени снизилось почти втрое.

Евгения Шевцова

Теги: полиция , спасатели , охрана общественного порядка , запрет продажи алкоголя , МЧС , День города
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