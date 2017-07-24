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Тайны любимого города: любимое здание художников и фотографов

08:01 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
vseont72.ru

Его рисуют художники, фотографы ловят красивые кадры, на открытках, обложках книг, плакатах, на телевизионных заставках является это произведение архитектуры – здание Тюменского индустриального университета.

Ранее здесь существовала скромная по виду гостиница Железнова. Купцы-меценаты Колокольниковы потратили немалые деньги, чтобы приобрести участок земли. А потом вложили солидную сумму и в строительство трехэтажного дворца в неоклассицистическом стиле. Так они создали частное Коммерческое училище.

 В 1919 году большевики закрыли Коммерческое училище. За годы здесь была и музыкальная школа, и различные партийные учреждения, и агропедагогический институт, который в 1970 годы стал Тюменским государственным университетом.

В годы войны здание приспособили под госпиталь, а после здесь располагались обком ВКП (б), обком КПСС, облисполком. С 1957 по 1971 годы - школа-интернат №1.

В 1971 году в связи с нефтяными открытиями началась подготовка собственных инженеров строителей: так появился инженерно-строительный институт, именуемый сейчас Тюменским индустриальным университетом.

Ирина Ромашкина

Теги: День города
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