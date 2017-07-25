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Тайны любимого города: где зарыты кости мамонта

08:36 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Необычайное известие потрясло тюменцев в июле 1912 года: при прокладке железнодорожного водопровода близ станции Тюмень в новом товарном дворе рабочие-землекопы на дне канавы обнаружили два костяка мамонтов, причем наиболее крупные части животных – голова, бивни и зубы – хорошо сохранились.  

Железнодорожное начальство не торопилось сообщать об этом местной полиции, и находка осталась совершенно не использованной в научных целях.

Этнограф Петр Городцов просил оказать ему содействие в раскопках у начальника участка железной дороги  инженера Степанова. Ему даже выделили артель рабочих. Но помешало наступление ранней сибирской зимы. Надо было срочно соорудить укрытие, чтобы спасти находку, и его сделали.

В результате многое было разграблено, кости мамонта появились в продаже на тюменском базаре. С наступлением весны Петр Городцов предпринял отчаянную попытку продолжить раскопки, но рабочие свалили землю на полотно железнодорожного тупика: больше кидать ее было некуда. Конфликт разрешился печально: траншею с костями мамонта зарыли. Интереснейший археологический и геологический материал так и не был открыт. 

Ирина Ромашкина

Теги: история , мамонт , раскопки , археология , День города
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