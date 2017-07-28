Пассажирам городских автобусов напомнили о безопасности

Фото пресс-службы ГИБДД области

Разъяснительную работу, направленную на снижение количества падений пассажиров в городских автобусах, провели тюменские госавтоинспекторы.

Во время движения транспорта сотрудники ГИБДД при помощи громкой связи напомнили горожанам о правилах безопасности. Водителям рассказали о важности соблюдения скоростного режима и о том, что интенсивность движения в городе требует от них повышенного внимания и высокого профессионализма.

К проведению профилактической работы с пассажирами активно присоединились и кондукторы автобусов, которые во время движения вручили тюменцам памятки по дорожной безопасности, а также обратили внимание на необходимость уступать места пожилым людям и маленьким детям.

Местом проведения акции стали новые городские автобусы. Благодаря тому, что изображение с камеры выведено на монитор, который находится в кабине водителя, кондуктор и водитель могут вовремя заметить неосторожного пассажира, пренебрегающего нормами безопасности и предупредить его о необходимости держаться за поручни, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.