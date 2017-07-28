up

28.07.2017 пятница

EUR 69.6406

USD 59.4102

В Тюмени 23..25 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские лагеря готовятся к открытию последней смены

09:56 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Третья заключительная смена в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания Тюмени стартует 31 июля. 

Юных тюменцев ждут 35 городских лагерей, расположенных на базах школ. 

Напомним, что родители (законные представители) вправе выбрать любой лагерь независимо от места обучения ребенка. 

Для отдыхающих ребят организовано трехразовое питание. В рацион школьников включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Для детей до 10 лет организован дневной сон. Кроме того, полноценно отдохнуть в городских лагерях могут дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Этим летом для 5 тыс. таких школьников организовано бесплатное питание. 

Каждый день в лагере спланирован так, чтобы дети смогли получить не только массу положительных эмоций, но и приобрести новые полезные знания. Школьники примут участие в профориентационных экскурсиях, патриотических акциях и флешмобах. 

Пристальное внимание в летней кампании уделяется оздоровлению школьников, благодаря проведению таких мероприятиям как ежедневная утренняя гимнастика, воздушные и солнечные ванны, закаливающие водные процедуры, С-витаминизация, спортивные мероприятия на свежем воздухе, рациональное питание, получен оздоровительный эффект у 97% отдыхающих первой и второй смен, сообщает городской департамент образования. 

Теги: школы , летние пришкольные лагеря , оздоровление , детский отдых

Последние новости

11:35 Ишимский магазин могут закрыть за нарушения в реализации алкоголя
11:24 На Ямале за сутки потушили тридцать три пожара
11:13 Тюменский спортсмен выиграл серебро на Сурдлимпиаде в Турции
11:02 Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов
10:51 Шахматисты провели турнир в честь Дня Тюмени
10:40 Пассажирам городских автобусов напомнили о безопасности
10:29 Ямалец из хулиганства поджег экскаватор
10:18 Летняя театральная школа ждет тюменцев 14+
10:07 В Нефтеюганске обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны Фото
09:56 Тюменские лагеря готовятся к открытию последней смены
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

В Тобольске обновят и благоустроят детские сады и школы

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

"Транснефть–Сибирь" устанавливает современную систему автоматизации на НПС имени Чепурского-1

Дороги к садоводческим товариществам заасфальтируют за два года

Тюменская область развивает несырьевой экспорт

Общество

Ишимский магазин могут закрыть за нарушения в реализации алкоголя

Пассажирам городских автобусов напомнили о безопасности

Летняя театральная школа ждет тюменцев 14+

Спорт

Тюменский спортсмен выиграл серебро на Сурдлимпиаде в Турции

Шахматисты провели турнир в честь Дня Тюмени

Тюменский шахматист удивляет в Чехии

Происшествия

На Ямале за сутки потушили тридцать три пожара

Ямалец из хулиганства поджег экскаватор

В Нефтеюганске обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+