Тюменские лагеря готовятся к открытию последней смены

Третья заключительная смена в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания Тюмени стартует 31 июля.

Юных тюменцев ждут 35 городских лагерей, расположенных на базах школ.

Напомним, что родители (законные представители) вправе выбрать любой лагерь независимо от места обучения ребенка.

Для отдыхающих ребят организовано трехразовое питание. В рацион школьников включены фрукты, овощи, а также продукты, обогащенные микро- и макроэлементами. Для детей до 10 лет организован дневной сон. Кроме того, полноценно отдохнуть в городских лагерях могут дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Этим летом для 5 тыс. таких школьников организовано бесплатное питание.

Каждый день в лагере спланирован так, чтобы дети смогли получить не только массу положительных эмоций, но и приобрести новые полезные знания. Школьники примут участие в профориентационных экскурсиях, патриотических акциях и флешмобах.

Пристальное внимание в летней кампании уделяется оздоровлению школьников, благодаря проведению таких мероприятиям как ежедневная утренняя гимнастика, воздушные и солнечные ванны, закаливающие водные процедуры, С-витаминизация, спортивные мероприятия на свежем воздухе, рациональное питание, получен оздоровительный эффект у 97% отдыхающих первой и второй смен, сообщает городской департамент образования.