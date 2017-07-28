Ямалец из хулиганства поджег экскаватор

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Телефонное сообщение о том, что в районе ул. Холмогорская, неизвестным лицом совершен поджог экскаватора, поступило в дежурную часть ОМВД России по Ноябрьску.

На месте происшествия следственно-оперативная группа, осмотрев данную технику, установила, что в результате пожара полностью уничтожено все оборудование кабины.

Во время опроса владельца транспортного средства, установлено, что причиненный материальный ущерб составляет более 2 млн рублей. С помощью видеокамеры расположенной на близлежащем здании, сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в поджоге и двух свидетелей происшествия.

Злоумышленником оказался житель Ноябрьска 1986 года рождения. Из его показаний стало известно, что поджог совершен из-за хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.