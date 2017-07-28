На Ямале за сутки потушили тридцать три пожара

Фото: 89.mchs.gov.ru

119 природных пожаров на площади 32254,3 гектара действуют на Ямале. Из них 77 пожаров - в Шурышкарском, Красноселькупском и Надымском районах.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", за последние сутки возникло 22 новых пожара на площади 209,1 гектара. За сутки потушили 33 пожара общей площадью 1613,5 гектара, локализовали 10 пожаров, площадь которых составляет 3273,5 гектара. В тушении огня задействовали 580 человек, включая 410 десантных пожарных Ямалспаса. Привлеченные силы авиалесоохраны и авиабаз из других регионов составляют 140 человек.

К ликвидации пожаров на Ямале привлекли 17 вертолетов Ми-8, из них четыре оснащены водосливными устройствами. За сутки воздушные суда совершили 202 вылета и сбросили 1289 тонн воды. Кроме того, в наиболее напряженных точках работает авиация МЧС России: два вертолета Ми-8, самолет-амфибия Бе-200 и борт Ил-76.

Отметим, на тушении пожаров на Ямале задействуют еще один самолет Бе-200 МЧС РФ. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 23 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за сложной пожарной обстановки. Режим ЧС введен в Надымском, Шурышкарском и Приуральский районах. Режим "Повышенная готовность" объявлен в городах Салехард и Лабытнанги, а также в Пуровском и Красноселькупском районах. В лесах запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов. За нарушения жителям округа предусмотрен административный штраф.



