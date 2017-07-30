Сотрудники МЧС и полиции навестили неблагополучные семьи в Аромашево

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Очередной рейд по неблагополучным семьям, состоящим на учете в селе Аромашево Тюменской области, провела межведомственная группа в составе начальника 150-й пожарно-спасательной части Федора Наумова и участкового уполномоченного, капитана полиции Виталий Пацая.

В обязанности межведомственной группы входит осмотр жилья, профилактика правонарушений и проведение инструктажа. В течение недели социально-незащищенные семьи района посещаются несколько раз.

"Данный рейд - это работа патрульно-контрольной группы, которая была создана по инициативе Сибирского регионального центра МЧС. Совместно с сотрудниками полиции мы делаем одну большую работу. С каждой семьей проводим инструктаж под роспись, следим за обстановкой. Штраф сразу не выписываем. Просто доводим до хозяев, что именно нужно устранить", - рассказал начальник 150-й пожарно-спасательной части Фёдор Наумов.

"Хочется верить, что данный рейд принесет результаты, и позволит в будущем избежать серьезных трагедий, ведь пожар, поражение током или совершение правонарушение может сломать и без того трудную жизнь не только самих взрослых, но и их детей", - отметили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.