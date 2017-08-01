Юные тюменцы проведут экскурсии по родному краю

Фото: ДИ "Пионер"

Занятия в школе юного гида-экскурсовода стартовалит в Тюмени 1 августа.

За восемь дней ученики 7-11 классов, студенты вузов и ссузов узнают тонкости профессии и подготовятся к проведению авторских экскурсий на территории региона.

Для ребят, которые мечтают работать в этой сфере, много путешествовать, хорошо знать историю своего края и уверенно держаться на публике, разработана специальная обучающая программа. За короткий промежуток времени слушатели узнают интересные факты об истории родного края, изучат основы составления экскурсионных программ.

Кроме того, начинающих гидов-экскурсоводов ждут экскурсии по музеям Тюмени и области. Участники посетят музей-усадьбу Колокольниковых, Исетский народный краеведческий музей им. А. Л. Емельянова, Ялуторовский острог, историко-культурный центр "Казанский" в с. Покровское и другие интересные достопримечательности. Основные темы экскурсий будут посвящены Году экологии, столетию Великой российской революции 1917 года, династии Романовых.

В конце обучения ребята будут защищать зачетную экскурсионную работу, оценят которую опытные специалисты в сфере туризма. Участники получат сертификаты, на основании которых они смогут проводить экскурсии у себя в районах, а в будущем и в Тюмени, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

"Для нашего региона это дебютный опыт подобного проекта, мы ориентировались на коллег из Ярославля. Однако уже можем похвастаться тем, что учениками нашей школы станут победители, участники различных краеведческих конкурсов", - отметила заведующая отделением краеведения и прикладного туризма Дворца "Пионер" Алена Смирных.