Светлана Цынская: программа капремонта домов - перспективное направление экономики региона

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Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов открыла целое перспективное направление экономического развития региона.

Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" подчеркнула директор регионального фонда Светлана Цынская.

"Во-первых, сформировался целый пул подрядных организаций, - отметила она. - На старте программы было 43 подрядных организации, сейчас их 92. Но нужно минимум 200, потому что новый краткосрочный план, который утвержден 1 июля, содержит уже более 15 тысяч конструктивных элементов в более чем 2 тысяч многоквартирных домов. Соответственно и финансирование увеличится до 7 млрд рублей. Во-вторых, повысилась их ответственность за выполнение взятых обязательств. В реестр недобросовестных подрядчиков попала всего одна организация, которая отказалась заключать договор по результатам выигранного тендера. И в-третьих, каждый из подрядчиков обрастает своими поставщиками строительных материалов и конструкций, необходимых для проведения качественного капитального ремонта. Для некоторых подрядчиков возможность работать с местными производителями иногда становилась почти открытием. Но в основном подрядные организации привыкли к налаженным связям, и не задаются вопросом: производят ли аналогичный продукт на территории Тюменской области? А между тем, такое сотрудничество – хорошее подспорье для развития малого и среднего бизнеса в регионе. Мы сейчас, например, изучаем возможность при ремонте крыши использовать новейшие материалы, которые предлагает одно из тюменских предприятий".

Тонкостенный оцинкованный металлопрофиль для кровель – прочный и долговечный материал, утверждают производители. Такие стропильные системы "живут" значительно дольше, чем деревянные. Основные преимущества: высокая пожаробезопасность, устойчивость к гниению, плесени, грибку и порче насекомыми. Благодаря этим качествам металлические стропила нет нужды обрабатывать антисептическими веществами. При этом цена конструкций сопоставима по стоимости с деревом. Экономить на затратах позволяет минимум отходов: металлические конструкции можно заказывать под конкретный размер. Это может быть весьма востребованным новшеством.

На основе практического опыта работы, правительством области уже принято решение о модернизации системы регионального капремонта. Во-первых, предусмотрена замена при капремонте плоской кровли на скатную. Другое новшество - возможность установки индивидуальных тепловых пунктов в домах. Это позволит уйти от нерационального способа производства горячей воды на центральных тепловых пунктах. Применение новых технологий – шаг к существенной экономии средств Фонда и одновременно способ развития конкурентной среды на рынке капремонта.

Совсем по-другому видится и роль управляющих компаний, которые на сегодняшний день фактически исключены из процесса капитального ремонта, а ведь у большинства из них есть такой опыт и необходимые специалисты.

"Напротив, мы стараемся, чтобы управляющие компании активнее заходили в этот процесс, - утверждает Светлана Цынская. - Во-первых, управляющая компания, которая работает на доме, содержит его, лучше всех этот дом знает, и составляющие конструктивные элементы и в каком они состоянии, и что лучше и каким образом ремонтировать. Во-вторых, они могут организовать собрание собственников, помочь им принять правильное решение по капремонту. И, наконец, когда выбор подрядчика уже состоялся, он в первую очередь приходит в управляющую компанию - подключение энергоресурсов, воды, организация строительной площадки. Все это надо согласовать с управляющей компанией. Мы уже заключили соглашения о сотрудничестве с двумя УК Ялуторовска, на этой недели встречи с УК Тобольска и Ишима. Направлены предложения также во все УК Тюмени".

В реестре подрядчиков в основном предприятия малого и среднего бизнеса. Работа по программе капремонта для них выгодна и перспективна. Фонд финансирует выполненные работы в кратчайшие сроки. Это позволяет подрядчикам работать по заранее сверстанному графику и дает возможность использовать товарный кредит. И многие тюменские производители охотно идут им навстречу. Вместе с тем, Фонд не оставляет надежды привлечь на этот рынок и крупные строительные фирмы.

"Мы призываем строительные компании рассмотреть возможность участия в конкурсе для зачисление в реестр квалифицированных подрядных организаций, - пояснила директор фонда. - Многоквартирные дома, которые сейчас строят опережающими темпами, рано или поздно необходимо будет ремонтировать в обязательном порядке".

Активными участниками процесса становятся и собственники жилья.

"На старте программы капремонта было больше скептиков, которых больше интересовали вопросы о размере взноса, об очередности, о перечне работ, - рассказала Светлана Цынская. - Сегодня диалог более предметный. Собственников интересует конкурсная документация, отбор подрядчиков, сроки окончания и приемка работ. Объективно это понятно, люди тоже набирают необходимый опыт, у них зарождается интерес к судьбе своей недвижимости, формируются предложения, пожелания, желание держать руку "на пульсе" ремонта. Для того, чтобы это произошло, нами проделана огромная работа, начиная от массовой разъяснительной работы до личных встреч в каждом муниципалитете. Для собственников, которые уже глубоко "в теме", даже издана специальная памятка по приемке работ, детализирующая все моменты, чтобы собственник, не имеющий строительного образования, мог разобраться. Помимо памятки на нашем сайте можно найти брошюру с исчерпывающей информацией о капремонте, а также всю необходимую информацию о процессе и правилах капитального ремонта".

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области набирая обороты, включает в процесс все больше заинтересованных сторон - малый и средний бизнес, крупные строительные фирмы, производителей строительных материалов и конструкций, управляющие компании и самих собственников жилья.

"Сейчас у нас есть около 350 специальных счетов, где люди накапливают средства на капитальный ремонт. И здесь наша задача – научить, помочь, и передать им жилье в том виде, в каком уже сами собственники смогут его эксплуатировать и ремонтировать", - сообщила Светлана Цынская.

В тюменской региональной программе 7 тыс. 249 многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. Программой предусмотрены 10 трехлетних периодов. Краткосрочный план на 2015-2017 годы включает 1 тыс. 469 многоквартирных домов в 20 муниципальных образованиях области. За три года здесь должно быть выполнено более 5 тыс. видов работ по капремонту. Стартовой точкой отсчета было 18 октября 2015 года, соответственно завершиться выполнение работ трехлетнего планы должно к 18 октября 2018 года. На реализацию этого плана предусмотрено 4,7 млрд рублей.

Борис Олейник