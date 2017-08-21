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Названа самая непопулярная среди туристов страна мира

19:02 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
raznie.ru

Самой непопулярной среди путешественников страной мира оказалось тихоокеанское государство Тувалу, расположенное в Полинезии. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Daily Mail.

Издание приводит данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО), согласно которым за 2016 год Тувалу приняла тысячу зарубежных гостей. Среди преимуществ этого направления называется низкий уровень преступности и террористической угрозы.

Второе место рейтинга занимает Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии). В 2016 году там побывали порядка четырех тысяч туристов.

Замыкает тройку Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Центральной Африке с результатом в восемь тысяч человек. Четвертая позиция досталась заморской территории Великобритании Монтсеррат (девять тысяч отдыхающих). Пятую строчку занимает африканское государство Коморы. За прошлый год его посетили 24 тысячи туристов.

В десятку рейтинга в порядке убывания также попали Джибути (Африка), Сан-Марино (Европа), Восточный Тимор (Азия), Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-Леоне (Африка).

Теги: туризм

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