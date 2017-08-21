В Тюмени назовут лучший пришкольный участок
podles.edusite.ru
Конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка объявили департамент городского хозяйства Тюмени совместно с областным общественным детским движением "ЧИР" с 21 августа по 22 сентября.
Конкурс проводится для привлечения обучающихся общеобразовательных учреждений, детских центров, клубов, общественных организаций к благоустройству прилегающей территории, а также формирования практических навыков озеленения.
Критерии оценки конкурса:
- санитарно-экологическое состояние территории;
- состояние древесно-кустарниковой растительности;
- композиционное, эстетическое оформление цветников;
- видовое разнообразие цветочно-декоративных растений;
- новизна в оформлении.
Для участия необходимо подать заявку до 18 сентября по электронной почте: buldakovama@tyumen-city.ru.
Подробности и форма заявки - здесь.