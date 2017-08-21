В Тюмени назовут лучший пришкольный участок

podles.edusite.ru

Конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка объявили департамент городского хозяйства Тюмени совместно с областным общественным детским движением "ЧИР" с 21 августа по 22 сентября.

Конкурс проводится для привлечения обучающихся общеобразовательных учреждений, детских центров, клубов, общественных организаций к благоустройству прилегающей территории, а также формирования практических навыков озеленения.

Критерии оценки конкурса:

- санитарно-экологическое состояние территории;

- состояние древесно-кустарниковой растительности;

- композиционное, эстетическое оформление цветников;

- видовое разнообразие цветочно-декоративных растений;

- новизна в оформлении.

Для участия необходимо подать заявку до 18 сентября по электронной почте: buldakovama@tyumen-city.ru.

Подробности и форма заявки - здесь.