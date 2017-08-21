up

21.08.2017 понедельник

EUR 69.7197

USD 59.3612

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени назовут лучший пришкольный участок

18:43 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
podles.edusite.ru

Конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка объявили департамент городского хозяйства Тюмени совместно с областным общественным детским движением "ЧИР" с 21 августа по 22 сентября.

Конкурс проводится для привлечения обучающихся общеобразовательных учреждений, детских центров, клубов, общественных организаций к благоустройству прилегающей территории, а также формирования практических навыков озеленения.

Критерии оценки конкурса:

- санитарно-экологическое состояние территории;

- состояние древесно-кустарниковой растительности;

- композиционное, эстетическое оформление цветников;

- видовое разнообразие цветочно-декоративных растений;

- новизна в оформлении.

Для участия необходимо подать заявку до 18 сентября по электронной почте: buldakovama@tyumen-city.ru.

Подробности и форма заявки - здесь

Теги: озеленение , школы , ЧИР

Последние новости

19:38 NASA будет транслировать солнечное затмение в прямом эфире
19:21 Тюменка завоевала российское золото на чемпионате по тхэквондо
19:02 Названа самая непопулярная среди туристов страна мира
18:43 В Тюмени назовут лучший пришкольный участок
18:29 Югорские спортсмены взяли бронзу на первенстве Европы по гребному слалому
18:05 Светлана Цынская: программа капремонта домов - перспективное направление экономики региона
17:54 22 августа - события дня
17:49 Восточный округ Тюмени избавляется от грунтовых дорог Фото
17:45 Виктория Кумова - первая женщина - командир самолета UTair
17:43 Тюменская промышленность продолжает расти
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская промышленность продолжает расти

Владимир Якушев примет участие в саммите губернаторов из стран ЕАЭС в Астане

Тюменская экономика растет за счет обрабатывающих производств

Политика

Правительство утвердило план обеспечения россиян доступным жильем

Малые партии активно участвуют в избирательной кампании, проходящей в Тюменской области

Жителям Ямала в сентябре предстоит выбрать двадцать пять глав муниципалитетов

Экономика

Восточный округ Тюмени избавляется от грунтовых дорог

В Сорокинском районе перевыполняют план по заготовке кормов

Все больше военнослужащих выбирают накопительно-ипотечную систему

Общество

NASA будет транслировать солнечное затмение в прямом эфире

Названа самая непопулярная среди туристов страна мира

В Тюмени назовут лучший пришкольный участок

Спорт

Тюменка завоевала российское золото на чемпионате по тхэквондо

Югорские спортсмены взяли бронзу на первенстве Европы по гребному слалому

Тюменцы отличились на всемирных играх полицейских и пожарных

Происшествия

Туристы пострадали в ДТП под Антальей

Серийного вора из Тобольска задержали в Тюмени

Тоболяка осудят за дорожную аварию с тремя погибшими
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+