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Туристический поток в Тюменскую область стабильно растет

12:19 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Интерес туристов из Центральной России и иностранных государств к Тюменской области стабильно растет. Причем речь идет не только о развитии делового туризма.

Об этом на пресс-встрече, посвященной презентации брифа туристического бренда региона, сообщила директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"Турпоток имеет положительную динамику, об этом говорит и статистика. Если в 2015 году регион посетили около 2 миллионов туристов, то в 2016 по официальным данным в Тюменской области побывали 2,6 миллиона человек. Это прямой показатель, который говорит о том, что интерес к региону есть, люди к нам едут", - подчеркнула Мария Трофимова.

Она добавила, что в области реализуется программа о медиапродвижении региона. Завершается разработка современного интерактивного информационного портала по туризму в Тюменской области и мобильного приложения. Напечатана первая партия путеводителей, которые распространяются в местных кафе, ресторанах и отелях.

Кроме того, областной департамент потребительского рынка и туризма активно сотрудничает с Министерством культуры Российской федерации и ассоциацией туроператоров страны.

Любовь Голышева

Теги: туризм

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