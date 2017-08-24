Владимир Якушев: все дорожные работы в регионе идут по графику

admtyumen.ru

Около 350 км федеральных, региональных и муниципальных дорог капитально отремонтируют в Тюменской области в 2017 году.

Как заверил глава региона Владимир Якушев, все работы должны завершиться в срок, погода этому не мешает. Также продолжается приведение в нормативное состояние мостовых переходов.

"В области их около пятисот. С течением времени все они требуют ремонта, реконструкции или замены. Сказать, что все мостовые сооружения сегодня приведены в нормативное состояние, я не могу. Есть определенная программа, очередность ремонта, и каждый год мы включаем в нее мосты в разных уголках области. Особенно стараемся поддерживать федеральные трассы, где всегда серьезный поток автомобилей", - сказал Владимир Якушев.

Отдельно он отметил участок дороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск от Увата до Салыма. За последние три года здесь реконструировано и приведено в нормативное состояние около 135 км.

"Сегодня это трасса уже иного плана. Однако главного эффекта – снижения аварийности на этой дороге – мы еще не получили. Количество аварий, в том числе со смертельным исходом, еще достаточно высокое. К сожалению, так сложилось, что чем лучше у нас дороги, тем больше у людей желание нарушать скоростной режим", - сказал губернатор.

Затронул он и тему мостовых переходов на железной дороге. В частности, на вокзале в Тюмени должен появиться проход к третьей платформе.

"Этим займется РЖД. У нас совместный проект, согласно которому за нами была реконструкция вокзала, мы ее выполнили. То, что касается мостового перехода, это уже обязательства РЖД. В 2016 году мы уточнили нюансы этих обязательств, и, думаю, компания их выполнит", - заверил глава региона.

Евгения Шевцова