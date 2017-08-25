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Евгений Заболотный: обманутые дольщики не остаются без поддержки региональной власти

12:42 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Правительство Тюменской области будет и дальше поддерживать обманутых дольщиков. Работа строится так, чтобы решить проблему с каждым конкретным домом.

Об этом рассказал заместитель губернатора региона Евгений Заболотный по итогам очередной встречи с дольщиками домов на ул. Ленина-Кирова и Герцена-Камышинской в Тюмени (застройщик - ООО "ПСК "Континент").

"Мы выполняем поручение президента по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В этом направлении работаем совместно с муниципалитетами и прокуратурой области. Недавно мы получили письмо от заместителя генерального прокурора Российской Федерации, в котором внимание обращено на объекты, их нужно взять на особый контроль. Объекты действительно проблемные. Мы нашли необходимые решения, разработали и реализуем дорожные карты", - сказал он.

Евгений Заболотный акцентировал внимание на том, что правительство никогда не уходит от общения с пострадавшими дольщиками. "Конечно, это общение бывает очень острым, и я понимаю людей. Однако сегодня важно перейти к конструктивной работе. Думаю, нам этого удается достигнуть - это главное", - считает он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Отметим, что встречи по этой теме проходят регулярно. К работе подключился и региональный штаб Общероссийского народного фронта. Как пояснил руководитель группы качества повседневной жизни штаба ОНФ Сергей Соловьев, ситуация с обманутыми дольщиками заметно улучшилась.

"Мы видим в первую очередь налаживание диалога между дольщиками и исполнительной властью. Дорожная карта доступна всем, люди получают исчерпывающую информацию и уже сами принимают решение. Мы всегда в курсе ситуации и не замечаем, чтобы ее пытались завуалировать или умолчать о каких-то фактах. Нас приглашают на встречи с дольщиками, заседания рабочей группы, дают ответы на все вопросы, поэтому ни один шаг власти не остается без внимания Общероссийского народного фронта. Думаю, что все меры можно расценивать как своевременные: участие государства в этих вопросах вернули только в 2016 году. В целом мне импонирует позиция тюменской власти: не углубляться в поиски, кто виноват, а искать и предлагать людям конкретные решения, в том числе предоставлять им готовое жилье", - сказал он.

Подводя итоги встречи, заместитель губернатора напомнил, что ни один из застройщиков, виновных в создании таких проблем для людей, не должен избежать ответственности. "У нас налажено тесное взаимодействие с прокуратурой области, по каждому случаю недобросовестной работы застройщиков мы информируем правоохранительные органы", - подчеркнул он.

Евгения Шевцова

Теги: Евгений Заболотный , Народный фронт , дольщики

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