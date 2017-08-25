Кубок "Лады-Арены" уехал в Ханты-Мансийск

hclada.ru

"Югра-ЮКИОР" из Ханты-Мансийска заняла первое место в предсезонном турнире за кубок "Лады-Арены" среди команд Юниорской хоккейной лиги в Тольятти.

Обладель трофея стал известен после заключительной встречи состязаний с участием шести коллективов. В ней югорчане оказались лучше местной команды "Лада-Веста" - 4:0.

Счет был открыт только на 37 минуте. Автором победной заброшенной шайбы стал 17-летний нападающий Инсаф Галеев. После этого ворота хозяев поразили Илья Лоза, Иван Ежов и Никита Филиппов.

Особо стоит отметить голкипера победителей Артема Забродина. Этого хоккеиста, переехавшего летом в Ханты-Мансийск из родного Челябинска, признали лучшим вратарем турнира.

"Югра-ЮКИОР" набрала 14 очков. Второе место заняла "Лада-Веста", у которой 10 баллов. Столько же у бронзового призера из Екатеринбурга – команды "Авто-Спартаковец".

Василий Коньков