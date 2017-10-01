up

1.10.2017 воскресенье

EUR 68.4483

USD 58.0169

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские пенсионеры обучаются правилам дорожной безопасности

11:28 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Просветительские курсы по безопасности дорожного движения для людей пожилого возраста организовала Госавтоинспекция Тюменской области, выступив партнером  благотворительного проекта Академия собственной безопасности для пенсионеров "Бабушки особого назначения!".

Автоинспекторы рассказали пожилым людям об основных причинах ДТП с участием пенсионеров, обратив внимание на массовые нарушения правил перехода проезжей части, которые допускают пожилые пешеходы.

Сотрудники ГИБДД продемонстрировали участникам проекта виды световозвращающих приспособлений и элементов. Медики показали приемы сердечно-легочной реанимации и оказания первой помощи пострадавшим в случае дорожной аварии.

Пенсионерки из волонтерского отряда  "55+" провели практическое занятие для участников проекта, вручив памятки и листовки участникам дорожного движения.

Итогом проекта станет специальный квест, где пенсионеры смогут закрепить полученные знания дорожной безопасности и умения не попадать в "дорожные ловушки". Все участники курсов подписали воззвания к водителям, призвав их быть внимательнее на дорогах к людям пожилого возраста, входящими в категорию уязвимых участников дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

           

Теги: Госавтоинспекция , дорожная безопасность , пенсиорнеры

Последние новости

18:17 Тюменский донор костного мозга спас человека
18:00 2 октября - события дня
17:10 В Канаде полиция назвала терактом нападение на офицера и наезд на прохожих
17:01 Folk-metal группа Aeterna: новый клип, первый музыкальный альбом и ближайшие концерты Фото
16:31 Тюмени нужен приют для кошек, считают любители животных
16:21 В Каталонии около сорока человек пострадали при столкновениях на референдуме
15:32 "ВИМ-Авиа" сохранит рейсы в города Дальнего Востока до 15 октября
15:18 Конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью состоится в Тюмени
14:41 Роскомнадзор выявил аналоги интернет-казино для детей
14:18 Маленьких принцесс приглашают на городской конкурс
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил старшее поколение тюменцев с праздником

Три новых модульных ФАПа появятся в Заводоуковском городском округе

Тюменских педагогов, воспитавших стобалльников, наградят денежной премией

Политика

Владимир Якушев имеет высокий рейтинг устойчивости

Минэкономразвития: тюменская экономика имеет значительный потенциал для повышения производительности труда

Тюменские предприниматели обсудили проблемы на приеме "Единой России"

Экономика

Упоровские овощеводы бьют российские рекорды по урожайности картофеля

Яндекс объяснил причины падения электронных продаж в регионе

Порог пошлины на интернет-покупку снизят

Общество

Тюменский донор костного мозга спас человека

2 октября - события дня

Folk-metal группа Aeterna: новый клип, первый музыкальный альбом и ближайшие концерты

Спорт

Тюменский боец Вальмар Галиев взял серебро на Всероссийском первенстве ММА

"Тюмень" и "Сибирь" рассудит питерский рефери

В "Югре" решились на перемены

Происшествия

В Канаде полиция назвала терактом нападение на офицера и наезд на прохожих

Под суд за взяточничество пошел сотрудник тюменской компании

Следователи выясняют, кто задолжал рабочим тринадцать миллионов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+