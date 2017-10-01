Тюменские пенсионеры обучаются правилам дорожной безопасности

Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Просветительские курсы по безопасности дорожного движения для людей пожилого возраста организовала Госавтоинспекция Тюменской области, выступив партнером благотворительного проекта Академия собственной безопасности для пенсионеров "Бабушки особого назначения!".

Автоинспекторы рассказали пожилым людям об основных причинах ДТП с участием пенсионеров, обратив внимание на массовые нарушения правил перехода проезжей части, которые допускают пожилые пешеходы.

Сотрудники ГИБДД продемонстрировали участникам проекта виды световозвращающих приспособлений и элементов. Медики показали приемы сердечно-легочной реанимации и оказания первой помощи пострадавшим в случае дорожной аварии.

Пенсионерки из волонтерского отряда "55+" провели практическое занятие для участников проекта, вручив памятки и листовки участникам дорожного движения.

Итогом проекта станет специальный квест, где пенсионеры смогут закрепить полученные знания дорожной безопасности и умения не попадать в "дорожные ловушки". Все участники курсов подписали воззвания к водителям, призвав их быть внимательнее на дорогах к людям пожилого возраста, входящими в категорию уязвимых участников дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.