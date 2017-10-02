Университет третьего возраста планирует организовать обучение онлайн

Университет третьего возраста. Фото ИА "Тюменская линия"

В тюменском университете третьего возраста могут появиться группы для маломобильных категорий граждан.

Об идее его создания рассказала директор областного геронтологического центра Маргарита Бабушкина.

"Идею организации таких групп подали наши волонтеры. Мы хотим, чтобы в университете третьего возраста занимались не только активные горожане, но и те, кто по состоянию здоровья не может посещать занятия. Обучаться они смогут, не выходя из дома, имея компьютер или планшет. Занятия мы предлагаем организовывать в режиме онлайн", - рассказал Маргарита Бабушкина.

Она подчеркнула, что потенциал для организации работы имеется, есть люди, готовые заниматься проектом. Однако для его реализации необходимо финансирование. Возможно это будет президентский грант либо деньги спонсоров.

Еще одно направление, где необходимо участие спонсоров, это организация экскурсий по Тюменской области.

"Пенсионеры не просто сами ездят на эти экскурсии, они фотографируют, монтируют фильмы и показывают их людям, которые не могут выезжать из дома. Это тоже своеобразный виртуальный туризм, когда мы рассказываем об истории нашего края. К проекту уже присоединились областные библиотеки. Подключился и департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства – они рассматривают создание условия для виртуального и социального туризма для ветеранов", - добавила Маргарита Бабушкина.

Любовь Голышева