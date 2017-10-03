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Чернобурая лисица ямальской столицы исполняет желания

16:21 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.salekhard.org

Новый арт-объект - черную лисицу из бронзы - установили про просьбе ветеранов и горожан в Салехарде по программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба администрации города. 

"Этот памятник появился по просьбе ветеранов и жителей города. Они обращались в администрацию и гордуму, чтобы символ герба Салехарда лисица стала украшением города. Их просьба была услышана и на публичных обсуждениях общественная комиссия одобрила это предложение", - рассказал председатель городской думы Владимир Мартынюк.

Геральдическое описание герба Салехарда гласит: "В серебре черная идущая лисица с червлеными глазами и языком". Герб воспроизводит историческую символику княжества Обдорского в составе России (впервые город был удостоен герба в 1731 году при Анне Иоанновне, тогда на нем изобразили лисицу со стрелой).

Бронзовую скульптуру черной лисицы в бронзе изготовил скульптор из Тольятти Армен Минасян. Высота конструкции - 2,5 метра. Чернобурая красавица стоит на бетонном основании возле администрации Салехарда и подает руку прохожим. 

Символу Салехарда тут же приписали городскую легенду: "Черная лисица славится своим богатым и густым мехом, а также своенравным характером. Если ее задобрить, погладить, можно загадать желание". 

Соб. Инф.

Теги: герб , лисица , Салехард , комфортная среда , арт-объект

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