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Эрнест Валеев работает в Тюменской области на региональной неделе

17:38 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Единая Россия

В рамках региональной недели работы депутатов Государственной Думы прием граждан в Тюмени провел первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Парламентарий традиционно отвечал на обращения посетителей по гражданско-правовым вопросам, вопросам судебно-исполнительной системы и другим темам.

В начале приема жительница Тюмени выразила Эрнесту Валееву благодарность за помощь. Во время предыдущей региональной недели она обратилась к нему с просьбой проверить законность работы круглосуточного магазина, который находился на первом этаже ее дома. В ночное время там регулярно продавали алкоголь и шумные посетители мешали жильцам отдыхать. После обращения депутата в прокуратуру магазин остановил свою работу.

В соответствии с законодательством депутаты и федерального, и регионального уровней не могут вмешиваться в судебную деятельность. Тем не менее Эрнесту Валееву поступает большое количество обращений на эту тему. Парламентарий знакомится с подробностями процессов и документами и в рамках своих полномочий оказывает консультационную поддержку обратившимся. Не стал исключением и этот прием. Так, пожилая тюменка подала в суд на соседа, который отмежевал в свою пользу часть ее земельного участка и оформил в собственность. Депутат Госдумы подсказал, какие шаги нужно предпринять, чтобы отстоять свои права в суде.

Сложные отношения с соседями оказались и у другой посетительницы. Женщина живет в коммунальной квартире в военном городке. Хозяйка одной из комнат уже несколько лет сдает ее недобросовестным арендаторам, и жильцам неоднократно приходилось вызывать полицию. Эрнест Валеев обещал обратиться в военную прокуратуру, и по этому вопросу будет принято конкретное решение, обязательное к исполнению.

За время приема 24 человека адресовали парламентарию свои вопросы, каждому из посетителей были даны соответствующие разъяснения, по всем заявлениям будет проведена дальнейшая работа.

"Тематика обращений во время приемов различна, люди приходят за решением конкретных вопросов, а мы со своей стороны делаем все, чтобы помочь каждому заявителю разобраться в его ситуации", – резюмировал парламентарий.

Теги: Госдума , Эрнест Валеев

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