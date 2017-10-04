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В Тюмени собрались лучшие школьные лесничества региона

12:27 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
minleshoz.pnzreg.ru

Порядка двухсот человек собрал X слет школьных лесничеств Тюменской области.

Торжественное открытие состоялось на базе центра "Снежинка". В юбилейном слете участвуют 25 команд школьных лесничеств, показавших лучшие результаты по итогам года. Торжественная встреча началась под звуки гимна школьных лесничеств и памятного фильма о предыдущих соревнованиях.

Сразу после открытия начались индивидуальные специализированные конкурсы. Каждая команда привезла на слет лучших в своей сфере. Доказать свои умения они должны были в личных зачетах в лесоведении и таксации, ботанике-дендрологии, зоологии, энтомологии, экологии.

На слет ребята привезли поделки из природных материалов - символы школьного лесничества. Из них в день заезда ребята организовали выставку, по итогам которой также будет выбрана лучшая команда.

Ребят ждет первая часть конкурса агитбригад "Нам этот мир завещано беречь!" и дискотека, где они смогут пообщаться со своими друзьями, обсудить лесные новости, поделиться впечатлениями и ожиданиями от юбилейного слета.

Отметим, работа школьных лесничеств в Тюменской области после многих лет перерыва началась в 2008 году. Тогда, семь организаций появились в мае в рамках областной целевой программы "Основные направления развития лесного комплекса" благодаря региональному департаменту лесного комплекса. Еще три лесничества были организованы в школах областным департаментом недропользования и экологии. Тогда же состоялся слет школьных лесничеств "Живая планета". В слете в то время участвовали шесть школ из близлежащих сел и деревень. Основные направления конкурса - презентации, стихи или рисунки, либо фотографии на заданную тему.

С тех пор движение школьных лесничеств постоянно развивалось, и теперь является одним из наиболее крупных и объединяет около двух тысяч ребят. Глубокими и профессиональными стали сами конкурсы. Чтобы победить, школьникам нужно не только управлять словом, но и с легкостью применять специализированные инструменты (компасы, высотомеры, рулетки, мерные вилки и т. д.), применять знания на практике, профессионально разбираться в лесном деле. Все это их ждет в конкурсе "Лесная эстафета".

Теги: школьные лесничества

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