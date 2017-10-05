Тюменцам предлагают вырастить свой кедр

Фото организаторов акции

Тюменских родителей, детей и педагогов приглашают присоединиться к экологической акции по посадке кедров, которая проходит в рамках партийного проекта "Создавая будущее". Идея мероприятия заключается в том, чтобы заинтересовать ребенка не только посадить, но и вырастить многолетнее дерево.

"Во-первых, мы вызываем интерес у детей к нашей природе. Во-вторых, ухаживая за растением, ребенок тренирует наблюдательность, учится анализировать и делать выводы. В-третьих, забота и уход за растением способствует воспитанию бережного отношения ко всему живому, что окружает ребенка, в том числе к людям и к самому себе, учит ответственности за будущее, за чистоту и красоту Земли", - рассказала депутат Тюменской облдумы, организатор акции "Посади свой кедр" Елена Кашкарова.

Получить семена тюменцы могут 7 и 8 октября в СК "Строймаш" на семейной игротеке "Конструктория", а также 22 октября на "Гонке на толокарах", сообщают организаторы.

Набор для выращивания состоит из натуральных элементов: орешки кедра. На каждом наборе есть инструкция по посадке и общие рекомендации по выращиванию растений. Организаторы просят быть внимательными при наличии индивидуальных аллергических реакций.

"Акция поможет детям понять, настолько сложен, важен и интересен труд лесовода. Ведь вырастить дерево из маленького семечка очень непросто. Необходимо подготовить его к посадке, стратифицировать, посеять, соблюдать оптимальный режим полива, чтобы не пересушить и не переувлажнить почву, поддерживать нужную температуру. Для ребят это хорошая возможность почувствовать себя в роли лесовода, получить опыт лесовыращивания, а в случае успеха внести реальный вклад в зеленое будущее нашей планеты", - отметила пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы Анна Порохова.