up

6.10.2017 пятница

EUR 67.7787

USD 57.5811

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва

12:31 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва, фото ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 693 призывника из Тюменской области пополнили ряды Вооруженных сил весной 2017 года.

Как рассказал, анализируя итоги весенней призывной кампании, военный комиссар региона Александр Моторин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", всего призывные комиссии прошли 6 тыс. 19 юношей. Часть из них признаны негодными или ограниченно годными к военной службе, часть получили отсрочки, часть оставлены на осенний призыв.

Из тех, кто отправился в войска, 239 имеют высшее образование. По словам Александра Моторина, для современной армии это особенно важно: военные специальности сложные, нужно уметь обращаться с высокоточным оборудованием и оружием. В целом молодые тюменцы служат практически во всех видах и родах войск, в том числе 15 в Президентском полку, трое в спортивной роте в Самаре.

"Все убыли в соответствии с графиком, сбоев не было. По всей области прошли торжественные отправки призывников, встречи с ветеранами, экскурсии по памятным местам, Дни призывника. Тюменская область традиционно достойно выполняет задачи призыва. К примеру, мы 20 лет комплектуем Президентский полк и получаем от командования только положительные отзывы о своих ребятах", - отметил Александр Моторин.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Александр Моторин , призывники , весенний призыв , армия

Последние новости

13:04 Сотрудника ямальской полиции осудили на десять лет за попытку сбыта наркотиков
12:53 "Газпром" будет поставлять на тобольскую промплощадку углеводороды до 2033 года
12:42 Творчество, которое приносит деньги: тюменских подростков научили расписывать пряники Фото
12:31 Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва
12:20 Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае
12:09 В Тобольске разработали памятку о запрете высаживать детей из автобуса без билета
11:58 Воспитанники СДЮСШОР №1 получили новые шоссейные велосипеды
11:47 Викуловские коммунальщики основательно подготовились к зиме
11:36 Уфимские студенты познакомились с производственными площадками СИБУРа
11:25 Главный бухгалтер из Ишима провернула махинации с субсидией на жилье
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Российской экономике нужен свой Госплан, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев призвал российских промышленников учиться торговать

Владимир Якушев: российской промышленности необходимы квалифицированные кадры

Политика

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Андрей Ходосевич провел встречу с сумкинскими единороссами

Тюменцам выдали около тысячи грантов на покупку или строительство жилья на селе

Экономика

"Газпром" будет поставлять на тобольскую промплощадку углеводороды до 2033 года

Уфимские студенты познакомились с производственными площадками СИБУРа

Тюменские недропользователи практикуют поэтапную рекультивацию карьеров

Общество

Творчество, которое приносит деньги: тюменских подростков научили расписывать пряники

Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва

В Тобольске разработали памятку о запрете высаживать детей из автобуса без билета

Спорт

Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

Воспитанники СДЮСШОР №1 получили новые шоссейные велосипеды

Тюменских подростков бесплатно научат танцевать hip-hop

Происшествия

Сотрудника ямальской полиции осудили на десять лет за попытку сбыта наркотиков

Главный бухгалтер из Ишима провернула махинации с субсидией на жилье

Житель Нефтеюганска  избил двух женщин-фельдшеров
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+