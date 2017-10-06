Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва

Тюменская область достойно выполнила задачи весеннего призыва, фото ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 693 призывника из Тюменской области пополнили ряды Вооруженных сил весной 2017 года.

Как рассказал, анализируя итоги весенней призывной кампании, военный комиссар региона Александр Моторин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", всего призывные комиссии прошли 6 тыс. 19 юношей. Часть из них признаны негодными или ограниченно годными к военной службе, часть получили отсрочки, часть оставлены на осенний призыв.

Из тех, кто отправился в войска, 239 имеют высшее образование. По словам Александра Моторина, для современной армии это особенно важно: военные специальности сложные, нужно уметь обращаться с высокоточным оборудованием и оружием. В целом молодые тюменцы служат практически во всех видах и родах войск, в том числе 15 в Президентском полку, трое в спортивной роте в Самаре.

"Все убыли в соответствии с графиком, сбоев не было. По всей области прошли торжественные отправки призывников, встречи с ветеранами, экскурсии по памятным местам, Дни призывника. Тюменская область традиционно достойно выполняет задачи призыва. К примеру, мы 20 лет комплектуем Президентский полк и получаем от командования только положительные отзывы о своих ребятах", - отметил Александр Моторин.

Евгения Шевцова