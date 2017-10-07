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"Российская революция контента" едет в Канны

11:12 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Премьера многосерийного фильма "Троцкий" пройдет в Каннах. Скриншот из видео с YouTube.com

Международная гала-премьера сериала "Троцкий", посвященного столетию российской революции, пройдет на европейском рынке контента MIPCOM, который будет проходить в Каннах с 14 по 19 октября. 

"Наша работа - первый сериал о Троцком в России. Надеемся, он заинтересует как российских зрителей, так и наших международных партнеров", - сказал продюсер сериала "Троцкий" Константин Эрнст. 

Константин Эрнст также напомнил о том, что Первый канал к 100-летию революции готовит и новый документальный проект о Ленине, который также представят на MIPCOM. 

Команда создателей сериала "Троцкий" хорошо известна в России: сопродюсер Александр Цекало, режиссер - Александр Котт, в фильме снимались Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Виктория Полторак. 

Константин Эрнст приедет на MIPCOM, чтобы представить проект. Также на международном телерынке будет присутствовать Александр Цекало и главные звезды фильма: Ольга Сутулова и Константин Хабенский - исполнитель роли Троцкого. Сценарий картины повествует о судьбе Льва Троцкого, известного революционера. 

"Революция - это я", - этими словами Константин Хабенский убеждает зрителя в трейлере о значимости своего персонажа. На вопрос, будет ли успешным "Троцкий" в мировом прокате, корреспонденту ИА "Тюменская линия" Хабенский ответил: "Давайте сначала он выйдет кино". 

Представление в Европе российских кино и теленовинок на этом не заканчивается. Под слоганом "Российская революция контента" состоится целый ряд мероприятий, сообщает Газета.Ru. 

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Теги: фильм , революция , кино , Константин Хабенский

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