Водители из Свердловской области везли в Тюмень марихуану

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Два уголовных дела за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств возбудили сотрудниками межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" 8 октября.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, на 317 километре автодороги Екатеринбург - Тюмень сотрудники Госавтоинспекции остановили "Мерседес" для проверки документов. Водитель, 30-летний житель города Асбеста, заметно нервничал, чем вызвал подозрения у инспектора ГИБДД. Сотрудники приняли решение о досмотре. В присутствии понятых в кармане куртки было обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, изъятое - более 16 граммов марихуаны.

Позже в этом же районе стражи порядка остановили "Форд" под управлением 34-летнего жителя Свердловской области. В ходе досмотра автомобиля в салоне обнаружен сверток с марихуаной массой более 19 граммов.

Молодых людей доставили в межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский" для дальнейшего разбирательства. На допросе задержанные дали признательные показания и пояснили, что хранили запрещенные вещества для личного потребления.

Возбуждены уголовные дела. Мерой пресечения выбрана подписка о не выезде.