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Тюменским дачникам помогут с электрификацией

13:15 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото souzsadovodov.ru

В тюменских садоводческих кооперативах осенний ажиотаж, который совсем не связан с традиционными хлопотами по сбору и сохранению урожая. Садоводы массово озаботились состоянием сетей электроснабжения СНТ.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" председатель тюменского регионального отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров, электрические сети, расположенные в границах садоводческих обществ, должны быть переданы на баланс территориальных сетевых организаций. Дорожную карту по организации этой передачи 29 декабря 2016 года подписали заместитель губернатора Вячеслав Вахрин и председатель ТРО ООО "Союз садоводов России" Алексей Кучеров.

"В Тюменской области работает две электросетевых организации – ПАО СУЭНКО и АО Тюменьэнерго. Они обследуют сети, чтобы понять, кто из них и какие общества обслуживает, - пояснил Алексей Кучеров. - В Тюменском районе такая работа уже проведена и недавно в администрации района прошло совещание с участием представителей областного департамента ЖКХ, специалистов СУЭНКО, Тюменьэнерго и председателей СНТ и ДНТ".

Садоводам и дачникам разъяснили порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций. У сетевых компаний есть ряд обязательных требований, которые садоводы должны выполнить. И есть еще, по словам Алексея Кучерова, рекомендация по установке счетчиков, которые являются метрическими.

"Это счетчики, которые передают показания через Интернет. Компания видит этот счетчик", - подчеркнул он. Такой счетчик устанавливается на границе разграничения либо на заборе, либо на столбе.

"Для садоводов это обязательное требование для каждого участка, - отметил Кучеров. - Союз садоводов России в рамках соглашения с правительством Тюменской области заключил соглашение с петербургским заводом и такой счетчик вместе с установкой будет стоить для садовода примерно 8,5 тысяч рублей. При условии, что в обществе наберется не менее ста человек, которые захотят поставить именно такой прибор учета".

Впрочем, не все садоводы согласны на такие условия сетевых компаний, и устанавливают сами на столбах простые приборы учета. Но садоводческие общества, по мнению Алексея Кучерова, находятся в сложном финансовом положении и им намного выгоднее принять условия сетевых компаний. Чтобы садовое общество могло передать электросети на баланс сетевой компании, нужно коллективное решение общего собрания жителей общества или собрания уполномоченных. Такая мера предусмотрена Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", так как электрические сети садового общества — общедолевое имущество.

Алексей Кучеров подчеркнул, что проблема энергоснабжения затрагивает интересы большого числа жителей области. В регионе проживают более 450 тыс. садоводов - это 456 садоводческих товариществ.

Борис Олейник

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Теги: электроснабжение , Союз садоводов России , электроэнергия , Алексей Кучеров , сетевые компании , дачи

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