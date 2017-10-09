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В Увате готовят вертолеты на период ледостава на Иртыше

16:21 09 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: администрация Уватского района

Договоры с авиапредприятиями "Высота"" и "Авиабаза" на полеты к местам проживания коренных малочисленных народов Севера, а также на перевозку пассажиров через реку Иртыш в весенний и осенний периоды, заключенные с администрацией Уватского района в 2017 году, будут выполнены в полном объеме.

В этом накануне распутицы и ледостава заверили главу района руководители авиапредприятий. Сейчас в районной администрации началась подготовка к перевозке людей в межсезонье через Иртыш в районе с. Уват с использованием вертолетов и судна на воздушной подушке. Составляется расписание движения, определяются вертолетные площадки.

"На 2018 год для перевозки пассажиров воздушным транспортом мы запланировали в бюджет суммы, достаточные для полетов из Увата. Здесь расположены суда нашего аэроклуба и ООО "Авиабаза". "ЮТэйр" и "Ямал" базируются за пределами района. Использование их судов требует дополнительных затрат на доставку вертолетов в Уват. Для планирования расходов мы уже сейчас уточняем планы авиакомпаний", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

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Теги: вертолеты , Уватский район

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