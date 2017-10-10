Владимир Якушев оценил перспективы работы Центра малоэтажного строительства "Свой дом"

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев побывал на выставочной площадке центра малоэтажного строительства, который разместился на базе бывшего торгового дома "Южный".

Центр, созданный в рамках проекта партии "Единая Россия", работает с марта 2017 года. В его создании участвовала группа компаний – профессиональных участников рынка малоэтажного строительства. Представленные в центре предприятия объединяют все сегменты рынка загородной недвижимости и малоэтажного домостроения на одной площадке. Здесь представлены проекты загородной недвижимости, коттеджные поселки, девелоперы, строительные, инженерные и сервисные организации.

"Центр малоэтажного строительства ориентирован как на частных застройщиков, так и на потребности юридических лиц, заинтересованных в строительстве добротного жилья для своих работников, - рассказал координатор партийного проекта "Свой дом" Виктор Рейн. - Им впервые предложено комплексное решение и системная поддержка, основанная на принципах профессионального консультирования и обучения, бесплатного проектирования и полного технического сопровождения на всех этапах строительства. Начинается все с наглядной демонстрации готовых решений строительства, отделки дома и благоустройства участка. Участникам различных жилищных программ предлагаются отдельные преференции, в частности, авансирование процесса возведения дома за счет центра и его партнеров".

Команда центра завершает работу по формированию регионального стандарта малоэтажного строительства. В дальнейшем на его базе предполагается разработать доступные ипотечные программы малоэтажного строительства.

В настоящее время открыты и в постоянном режиме работают первая и вторая очереди центра.

Владимиру Якушеву представлена будущая площадка демонстрационных коттеджей - на первой линии ул. Широтной, непосредственно у ТЦ "Южный". До конца года начнет работу выставочная зона домов-офисов, построенных по различным технологиям. Это позволит жителям Тюменской области наглядно познакомиться с возможностями региональных компаний, основными видами конструктивов и их характеристиками и сделать взвешенный выбор.

В ходе рабочей встречи обсуждены предложения по дальнейшему развитию центра малоэтажного строительства. По словам Владимира Якушева, центр является своевременным и полезным проектом и имеет большие перспективы.