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Владимир Якушев оценил перспективы работы Центра малоэтажного строительства "Свой дом"

18:49 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев побывал на выставочной площадке центра малоэтажного строительства, который разместился на базе бывшего торгового дома "Южный".

Центр, созданный в рамках проекта партии "Единая Россия", работает с марта 2017 года. В его создании участвовала группа компаний – профессиональных участников рынка малоэтажного строительства. Представленные в центре предприятия объединяют все сегменты рынка загородной недвижимости и малоэтажного домостроения на одной площадке. Здесь представлены проекты загородной недвижимости, коттеджные поселки, девелоперы, строительные, инженерные и сервисные организации.

"Центр малоэтажного строительства ориентирован как на частных застройщиков, так и на потребности юридических лиц, заинтересованных в строительстве добротного жилья для своих работников, - рассказал координатор партийного проекта "Свой дом" Виктор Рейн. - Им впервые предложено комплексное решение и системная поддержка, основанная на принципах профессионального консультирования и обучения, бесплатного проектирования и полного технического сопровождения на всех этапах строительства. Начинается все с наглядной демонстрации готовых решений строительства, отделки дома и благоустройства участка. Участникам различных жилищных программ предлагаются отдельные преференции, в частности, авансирование процесса возведения дома за счет центра и его партнеров".

Команда центра завершает работу по формированию регионального стандарта малоэтажного строительства. В дальнейшем на его базе предполагается разработать доступные ипотечные программы малоэтажного строительства.  

В настоящее время открыты и в постоянном режиме работают первая и вторая очереди центра.

Владимиру Якушеву представлена будущая площадка демонстрационных коттеджей - на первой линии ул. Широтной, непосредственно у ТЦ "Южный". До конца года начнет работу выставочная зона домов-офисов, построенных по различным технологиям. Это позволит жителям Тюменской области наглядно познакомиться с возможностями региональных компаний, основными видами конструктивов и их характеристиками и сделать взвешенный выбор.

В ходе рабочей встречи обсуждены предложения по дальнейшему развитию центра малоэтажного строительства.  По словам Владимира Якушева, центр является своевременным и полезным проектом и имеет большие перспективы.

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Теги: Владимир Якушев , центр малоэтажного строительства

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