Спасти Вселенную от черной дыры можно в vr-спектакле в Ялуторовске

Образовательное шоу для детей и родителей "МультиКосмос". Фото организаторов

В путешествие на космическом корабле по Солнечной системе приглашают отправиться зрителей мультимедийного спектакля "МультиКосмос", который пройдет во Дворце культуры Ялуторовска 18 октября, начало в 18 часов.

«Астронавтам» предстоит спасти Солнечную систему. Фото организаторов мультимедийного шоу «Мультикосмос»

Стать пассажиром космического экипажа может любой желающий вне зависимости от возраста. Астронавтам предстоит спасти Солнечную систему от черной дыры. Отважные рейнджеры Астрой и Лео возглавят экспедицию учеников космической академии. Вместе с героями спектакля зрители совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания.

Светодиодные браслеты помогут управлять миссией. Фото организаторов шоу

Перед vr-полетом пройдет специальное обучение: в спектакле используется интерактивный развивающий видеоконтент и управляемые светодиодные браслеты, с помощью которых каждый из участников будет управлять миссией. Зрители узнают о том, как устроена Солнечная система, какие планеты входят в нее, удивятся космическим открытиям человечества и просторам Вселенной.

Интерактивные площадки "МультиКосмоса". Фото организаторов

Образовательное шоу для детей и родителей "МультиКосмос" - это мультимедийное представление на большом экране с возможностью управления развитием событий, яркое зрелищное световое шоу и интерактивные площадки: шоу космических явлений, множество фотозон с 3D-иллюзиями, на фоне которых можно фотографироваться, vr-аттракционы и космическая беспроигрышная лотерея.

Ограничений в возрасте нет. Фото организаторов шоу

Продолжительность спектакля 90 минут с антрактом. Интерактивные площадки начнут работу за 30 минут до шоу, продолжат в антракте и после представления.

Дополним, премьера "МультиКосмоса" состоялась в апреле 2017 года в Кировской области, а осенью шоу покажут в более 50 городах России. Присоединиться к космическому экипажу в Ялуторовске можно на сайте МультиКосмос.рф.

Видео с YouTube-канала шоу "МультиКосмос".

Ирина Ромашкина