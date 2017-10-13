Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК.Фото ТРО партии "Единая Россия"

В сложившихся экономических условиях законопроект о мерах господдержки научных и образовательных организаций, работающих в сфере сельского хозяйства, очень актуален. Он устанавливает систему мер государственной поддержки профильных учебных заведений и финансирование образовательных программ в области сельского хозяйства. Все это необходимо при подготовке профессиональных специалистов для агропромышленного комплекса. В проекте закона предлагается разумное решение вопроса финансирования профильных учебных заведений.

Об этом заявил депутат Госдумы Иван Квитка, рассказывая о законопроекте, который внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Вузы, которые имеют в своей структуре опытно-производственные подразделения, несут серьезные финансовые расходы. Причем эти затраты не учитываются при определении объемов их финансирования. А меры господдержки, предусмотренные для сельхозпроизводителей по действующему законодательству, им недоступны. Эта тема не раз обсуждалась в Государственной думе, - добавил Квитка.

Парламентарий отметил, что необходимо разработать стратегию по привлечению молодежи на работу в сфере сельского хозяйства. "Важно создать единую непрерывную систему аграрного образования, куда будут включены школа, техникум, вуз и предприятие. Кроме того, в системе среднего общего образования нужны условия для ранней профориентации школьников. Это экскурсии, ознакомительные беседы на производстве, организация кружков, межшкольных учебных комбинатов, ученических производственных бригад. Конечно, все это требует определенного финансирования, в том числе средствами из федерального бюджета", - добавил депутат.

По его словам, модернизация отрасли, повышение ее рентабельности и конкурентоспособности, привлечение и закрепление на селе молодых специалистов всегда являются одними из приоритетных направлений работы руководства Тюменской области и фракции "Единой России".

"На сегодняшний день важно продолжать развивать эту сферу АПК, особенно в части повышения качества образования в профильных учебных заведениях", - подчеркнул Квитка.