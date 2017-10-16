Тюменский дзюдоист выступит на первенстве мира в Хорватии

Фото: "Тюмень-дзюдо"

Дзюдоист из Тюмени Роман Донцов выступит на юниорском первенстве мира, которое состоится в хорватском Загребе с 18 по 22 октября.

Заявки на участие подали 634 спортсмена в возрасте до 21 года. На состязания соберутся дзюдоисты из 87 стран мира, представляющих пять континентов Земли.

Спортсмен Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Роман Донцов выступит в весовой категории до 90 кг. В этом весе за медали поборются 50 дзюдоистов.

Тюменец входит в основной состав национальной сборной и является победителем первенства России, победителем и бронзовым призером кубков Европы по дзюдо, бронзовым призером командного первенства Европы среди юниоров до 21 года. Спортсмен тренируется под руководством Андрея Вуколова, сообщает пресс-служба центра.