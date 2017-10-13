Электронный ПТС появится в России в июле 2018 года

minpromtorg.gov.ru

Переход на электронный паспорт транспортного средства (ПТС) в России состоится 1 июля 2018 года.

Его разработкой занимается Ростех. Доступ к электронному ПТС будет обеспечен для сотрудников ГИБДД, уполномоченным организациям-участникам систем электронных паспортов, а также собственникам транспортным средств после того, как они зарегистрируется в Системах электронных паспортов. ПТС на бумажном носителе будут постепенно исключены из оборота, что позволит избежать процесса восстановления утерянных ПТС, сообщает Минпромторг.

Правительство РФ приняло постановление о внедрении электронного паспорта транспортного средства. Постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Планируется, что автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты "бумажные" паспорта не будут выдаваться. Однако автовладельцы с действующими бумажными ПТС, смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.

Постановление определило обязательные сведения в электронном паспорте транспортного средства и порядок их формирования и предоставления. Дополнительные сведения будут содержать информацию о собственнике, техническом осмотре, техническом обслуживании и ремонтных работах, пробеге, о наложении (снятии) ограничений (обременений), о страховании и страховых случаях (включая сведения о ДТП), а также другую информацию, вносимую собственником.

Правительство определило предельный размер оплаты услуг, предоставляемых администратором систем электронных паспортов для автопроизводителей и организаций, уполномоченных на оформление электронных паспортов – не более 250 рублей. Предельный размер оплаты услуг, предоставляемых уполномоченными организациями собственникам транспортных средств, составит не более 600 рублей.

Переход на электронный паспорт транспортного средства не изменит привычной логики документооборота – у автовладельцев на руках по-прежнему будут оставаться договоры купли-продажи и, после регистрации – Свидетельство о регистрации транспортного средства.