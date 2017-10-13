Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

admtyumen.ru

Решение о выделении средств на социальную сферу принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев на рабочем совещании по развитию Юргинского района, которое он провел 11 октября.

Глава муниципального образования Виктор Васильев доложил о реализуемых инвестиционных проектах. Среди отраслей, которые развивает бизнес, - сельское хозяйство, туризм, пищевая промышленность, лесная отрасль и другие.

Губернатор отметил, что важно поддерживать инвесторов, которые приходят в аграрный сектор. "Тем, кто впервые начинает заниматься этим, часто не хватает знаний и опыта, и бизнес-проект может завершиться неудачно, поэтому нужно подсказывать людям, консультировать по возникающим вопросам, держать ситуацию под контролем, быть с инвестором в постоянном диалоге", - высказался Владимир Якушев.

Представители района также обозначили ряд проблемных вопросов в социальной сфере. В частности губернатор поддержал решение об установке модульного ФАПа на замену устаревшему зданию в одном из сел района. Глава области также дал поручение выделить средства на строительство открытой спортивной площадки и ремонт сельского дома культуры.

Глава области отметил усилия районных властей в привлечении инвестиций и развитии экономики. "Ситуация серьезно изменилась. На территории реализуются очень крупные проекты, например юргинская птицефабрика, сюда заходят крупные агрохолдинги, нужно использовать эту возможность и развивать экономику дальше, активно двигаться вперед, а будет экономика, значить будет жизнь", - резюмировал Владимир Якушев.