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В областной физико-математической школе появилась собственная геологоразведочная лаборатория

16:50 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Еще один уникальный кабинет для исследований открылся в областной физико-математической школе в Тюмени. Дети будут изучать здесь не только минералогию, но и основы геологии и нефтегазодобычи.

Новая лаборатория получила имя выдающегося советского геолога Юрия Эрвье. Основу ее составляют минералы и пробы пород, отобранные на большой глубине, а также методические материалы, картотеки и микроскоп. Оборудование будет постоянно пополняться - так обещал заместитель генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам ООО "Газпром геологоразведка" Владимир Балановский. Этот проект физико-математическая школа реализует вместе с его компанией - в целях профориентационной работы и успешного поступления ребят в профильные вузы. 

"Мы пытаемся заинтересовать ребят и хотим, чтобы они искренне увлеклись геологией - одной из немногих естественных наук, которая до сих пор динамично развивается. Будем поддерживать и продолжать эту работу, пополнять лабораторию еще более серьезными экспонатами, которые позволят смоделировать процессы бурения, подготовительные работы. Все это на самом деле очень увлекательно, ведь геология - в первую очередь, романтика", - отметил Владимир Балановский.

Как подчеркнула директор школы Наталья Фомичева, новый кабинет станет для ребят еще одним шагом к успешному выбору будущей профессии. Здесь будут проходить не только уроки, но и профильные олимпиады и конкурсы. Одно из таких мероприятий состоялось перед самым открытием лаборатории - геолого-минералогический брифинг. На нем школьники представили проекты по более чем 20 минералам. Ребята рассказывали о свойствах минералов, их характеристиках и сферах применения. Гости голосовали за лучшее выступление специальными жетонами. 

Также на открытии отметили участников геологической олимпиады, которую в октябре провела компания "Газпром геологоразведка". Всего в ней поучаствовали 78 учащихся 6-10 классов. Ребята показали знания и умения в области минералогии, нефтегазопромысловой геологии и истории освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири. Лучших наградили подарками и именными дипломами. 

Тех, кто уже решил связать будущую профессию с геологией и готов представлять школу на профильных конференциях и олимпиадах, здесь же посвятили в Сообщество юных геологоразведчиков. Им вручили образцы керна из разведочных скважин и оборудование для исследований. Также руководство "Газпром геологоразведки" пообещало организовать для ребят настоящую геологическую экспедицию, но с одним условием - если они будут хорошо учиться и активно пользоваться новой школьной лабораторией. 

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Евгения Шевцова

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Теги: школьники , Газпром геологоразведка , физико-математическая школа , юные геологи

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