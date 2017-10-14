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Правительство одобрило выделение дополнительных средств для детей-инвалидов

15:33 14 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
/www.0512.com.ua/

Правительство России на заседании одобрило проект распоряжения, предусматривающий выделение дополнительных средств на специализированные продукты питания для детей-инвалидов и обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.

Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на сообщение на сайте кабинета министров.

Отмечается, что во втором квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,8 тыс. человек и составило 3,5 млн. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 719,9 млн рублей (до 33,8 млрд рублей).

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство на заседании одобрило проект распоряжения о выделении 220 млн рублей 148 театрам в 73 субъектах РФ на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 2017 году.

 

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Теги: правительство , инвалиды

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