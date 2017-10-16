Криминальных гастролеров из Уфы поймали в Тюмени

Фото: УМВД по Тюмени

Подозреваемых в кражах из торговых центров задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служб УМВД Тюмени, предприниматель, работающий в одном из торговых центров, проинформировал полицию, что у него украли парфюмерию на 10 тыс. рублей. Затем в дежурную часть позвонили из того же ТЦ и рассказали о краже нового мобильного телефона.

На место выехала следственная группа. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировки на подозреваемых, определили их возможные пути отхода.

Как сообщает УМВД по Тюмени, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Были задержаны трое подозреваемых жителей Уфы. В их машине нашли дорогую туалетную воду и "Айфон" последней модели. Кроме того, там были семь телефонов этой марки, девять упаковок с дорогой парфюмерией, два жестких диска и новая брендовая одежда.

Полиция устанавливает причастность подозреваемых к еще пяти преступным эпизодам. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.