WorldSkills знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями

worldskills.ru

Участники и эксперты WorldSkills Russia проводят мастер-классы по ландшафтному дизайну, флористике, робототехнике, плотницкому и малярному делу, 3D-моделированию. Запланировано создание арт-объектов для передачи Краснодарскому краю.

Гостей фестиваля с рабочими профессиями знакомят 15 экспертов и 16 участников движения WorldSkills Russia – это конкурсанты и победители региональных, корпоративных и национальных чемпионатов WorldSkills Russia, которые после завершения соревнований остались в движении, чтобы передавать знания новому поколению молодых профессионалов.

worldskills.ru

В зоне WorldSkills Russia на сочинском фестивале также работает дегустационная площадка традиционных блюд народов мира. Грузинские хачапури, итальянскую пиццу, татарский эчпочмак, традиционные русские блины и пироги будут готовить признанные мастера – повара, прошедшие суровый отбор в ходе региональных чемпионатов и участвовавшие в национальном финале в Краснодаре.

В рамках фестиваля молодежи Союз "Молодые профессионалы" провел форсайт-сессию по развитию молодежного движения WorldSkills Russia, итоги которой подведут 18 октября, сообщили в конвергентном центре "WorldSkills Russia". Участниками обсуждения стали около 160 выпускников системы WSR из 44 регионов России, а также представители партнеров Союза – компании "Росатом" и "Вертолеты России".

worldskills.ru

Ирина Ромашкина