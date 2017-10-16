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ВФМС-2017: мировые эксперты выступят на площадке тюменского СУПа

17:30 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТРО «Опора России»
Продолжение: WorldSkills знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями

Молодые предприниматели в экономике будущего - дискуссия на эту тему открыла Всемирный слет успешных предпринимателей на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Тюменский СУП стал ключевым фестивальным мероприятием в направлении "Экономика для будущего развития".

Предпринимательская площадка соберет ведущих экспертов со всего мира. На первой панельной дискуссии участниками стали предприниматель, блогер  Евгений Гаврилин, эксперт в области BigDatta and BlockChain Евгений Ларионов, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко, директор Start-up Chile Камила Постиго, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Модератором встречи выступил вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров.

Он рассказал, что на сочинский фестиваль молодежи и студентов приехали более 40 тюменцев из "Опоры России". Делегация предпринимателей Тюмени - самая массовая на ВФМС-2017.

В повестке сегодняшнего дня тюменскую делегацию ждет лекция "Как увеличить количество успешных предпринимателей путем развития бизнес-акселераторов и привлечения к ним внимания со стороны государства".

Со своими наработками слушателей познакомят президент и член совета директоров "Центр предпринимательства" Виктор Седов, НКО Ассоциация молодых предпринимателей Санкт-Петербурга Россия Китай Жан Чуханг и резидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин.

Интересной будет дискуссия о новых методах выхода на рынок через построение взаимоотношений. Свое мнение выскажут вице-президент Ассоциации молодых предпринимателей YES Прземислав Гржива и эксперт по корпоративным коммуникациям и стратегии продаж Бен Ноэфлер.

Мастер-класс "Как стать венчурным инвестором? Определяя будущее: в какие технологии стоит вкладывать деньги сегодня?" даст основатель венчурного фонда Caspian VC, председатель совета директоров Группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

Собственную сессию презентует Институт организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС. Студенческий проект-игра Global Management Challenge – это мировое первенство по стратегии и управлению бизнесом. 75 управленческих решений во всех сферах деятельности компании, атмосфера конкуренции и драйва, а также возможность применить теорию на практике – то, что ожидает участников игры. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель), дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.

В фестиваль также включили тюменскую бизнес-игру "Завод", которая пройдет 17 и 19 октября. Специально для ВФМС "Завод" вышел в электронной версии на английском языке. Игру разделили на две сессии для удобства. Команды по 20-25 человек "проживут" три финансовых года предприятия. За два дня "Завод" соберет 500 участников. Специально для ВФМС тюменский проект "Завод" стал англоязычным.

Ирина Ромашкина

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Теги: фестиваль , ВФМС-2017 , Сочи , СУП , завод , Эдуард Омаров
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