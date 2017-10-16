Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

Марина Климович. Фото делегации Тюменской области

Тюменские участники забега на 2017 метров на ВФМС в Сочи получили золотые медали.

В забеге, который прошел по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке, приняли участие 3 тыс. 437 человек из 73 стран мира. Все без исключения получили золотые медали.

Участник фестивального забега от Тюменской области Кирилл Харитонов поделился впечатлениями: "Мы финишировали одними из первых - в первой группе бежали. Было круто, волонтёры поддерживали!"

фото делегации Тюменской области

Участники по желанию также могли преодолеть на один круг больше, причем результаты на четырехкилометровой дистанции шли в официальный зачет. Быстрее всех ее преодолел Дмитрий Травкин. "Я любитель, бег - это мое хобби, - сказал он организаторам. - Хотя, естественно, спортивное прошлое у меня есть - в старших классах школы я занимался бегом. Сюда же приехал из города Коврова Владимирской области, ее тут и представляю".

Лучший результат в женском зачете показала Екатерина Толмачева. Вечером 16 октября состоится награждение победителей в Олимпийском парке.

Ирина Ромашкина