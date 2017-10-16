На ВФМС в Сочи приехало больше гостей, чем ожидалось

ВФМС-2017, фото - wfys2017.com

25 тыс. человек может достигнуть общее количество участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Это связано с тем, что от некоторых стран приехало в три раза больше делегатов, чем было аккредитовано.

Такое увеличение количества участников может повлечь дополнительные сложности, но организаторы заверяют, что к этому готовы. Например, могут подключиться дополнительные гостиницы, а продолжительность обеда и ужина может увеличиться. Также по возможности будут скорректированы маршруты передвижения делегаций и дополнительные места на площадках.

Напомним, ранее организаторы заявляли о 20 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Среди них участники тюменской делегации – 204 человека. Это активисты, волонтеры, авторы и участники социальных проектов, депутаты Тюменской областной думы и молодежного парламента.

Ирина Ромашкина