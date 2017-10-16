up

16.10.2017 понедельник

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

На ВФМС в Сочи приехало больше гостей, чем ожидалось

16:42 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
ВФМС-2017, фото - wfys2017.com
Продолжение: ВФМС-2017: мировые эксперты выступят на площадке тюменского СУПа

25 тыс. человек может достигнуть общее количество участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Это связано с тем, что от некоторых стран приехало в три раза больше делегатов, чем было аккредитовано.

Такое увеличение количества участников может повлечь дополнительные сложности, но организаторы заверяют, что к этому готовы. Например, могут подключиться дополнительные гостиницы, а продолжительность обеда и ужина может увеличиться. Также по возможности будут скорректированы маршруты передвижения делегаций и дополнительные места на площадках.

Напомним, ранее организаторы заявляли о 20 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Среди них участники тюменской делегации – 204 человека. Это активисты, волонтеры, авторы и участники социальных проектов, депутаты Тюменской областной думы и молодежного парламента.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВФМС-2017 , делегация
Ранее в сюжете
16.10.2017, 15:36 Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи
16.10.2017, 14:52 Иностранная делегация ВФМС познакомилась с Ялуторовским острогом
16.10.2017, 14:09 Погода не повлияет на программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов
16.10.2017, 13:47 Бежать по трассе "Формулы-1" в Сочи можно только раз в жизни, считают участники ВФМС
16.10.2017, 11:35 ВФМС-2017: тюменцы стартовали в фестивальном забеге с "Матч ТВ"
16.10.2017, 10:07 Энергетика молодых и креативных витает над Сочи, считают тюменские делегаты ВФМС
16.10.2017, 01:35 От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Последние новости

18:21 В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции
18:10 Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей
17:59 17 октября - события дня
17:48 "МегаФон" выступил официальным мобильным оператором ВФМС
17:43 Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов разукрасили корпус ТИУ Фото
17:37 WorldSkills знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями Фото
17:30 ВФМС-2017: мировые эксперты выступят на площадке тюменского СУПа
17:26 Специалисты из Пакистана предложили сотрудничество Федеральному центру нейрохирургии в Тюмени Фото
17:15 Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды в реке Ишим
17:04 ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени

Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе

Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе

Общество

В АО "Транснефть-Сибирь" подвели итоги отборочного тура международной научно-технической конференции

Астрономическая неделя в Тюмени: новолуние и сближение кометы с Землей

17 октября - события дня

Спорт

В Тюмени состоится битва чемпионов

Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

В Тюмени будут соревноваться юные фигуристы

Происшествия

В поезде между Тюменью и Талицей надругались над шестилетней девочкой

Криминальных гастролеров из Уфы поймали в Тюмени

Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+