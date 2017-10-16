Иностранная делегация ВФМС познакомилась с Ялуторовским острогом

Экскурсия в Ялуторовский отсрог для иностранной делегации ВФМС, фото из группы региональной части фестиваля Вконтакте

Участники иностранной делегации Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывали на интерактивной экскурсии по Ялуторовскому острогу в рамках региональной программы.

Встретили гостей, как полагается, караваем и песнями. После ребята познакомились с археологическим наследием Ялуторовска: реконструированной канцелярией, комнатами пыток, оружейной палатой. Побывали иностранцы и в русской избе, где попробовали себя в кузнечном деле, а девушки попробовали пройти с коромыслом. Также гостям предложили предсказать судьбу с помощью народных примет.

Не обошлось и без угощений. Ребятам предложили традиционные блюда сибирской кухни: пельмени, сало, квашеную капусту. Завершением экскурсии стал хоровод — символ дружбы и объединения.

После иностранную делегацию ждали в молодежно-социальном центре Ялуторовска, где состоялась концертно-интерактивная программа с участием местной рок-группы "Радио 36.6" и театра ростовых кукол.

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