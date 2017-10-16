up

16.10.2017 понедельник

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Иностранная делегация ВФМС познакомилась с Ялуторовским острогом

14:52 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Экскурсия в Ялуторовский отсрог для иностранной делегации ВФМС, фото из группы региональной части фестиваля Вконтакте
Продолжение: Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

Участники иностранной делегации Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывали на интерактивной экскурсии по Ялуторовскому острогу в рамках региональной программы.

Встретили гостей, как полагается, караваем и песнями. После ребята познакомились с археологическим наследием Ялуторовска: реконструированной канцелярией, комнатами пыток, оружейной палатой. Побывали иностранцы и в русской избе, где попробовали себя в кузнечном деле, а девушки попробовали пройти с коромыслом. Также гостям предложили предсказать судьбу с помощью народных примет.

Не обошлось и без угощений. Ребятам предложили традиционные блюда сибирской кухни: пельмени, сало, квашеную капусту. Завершением экскурсии стал хоровод — символ дружбы и объединения.

После иностранную делегацию ждали в молодежно-социальном центре Ялуторовска, где состоялась концертно-интерактивная программа с участием местной рок-группы "Радио 36.6" и театра ростовых кукол.

﻿
1 /

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВФМС-2017 , иностранцы , делегация , Ялуторовский острог , экскурсия
Ранее в сюжете
16.10.2017, 14:09 Погода не повлияет на программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов
16.10.2017, 13:47 Бежать по трассе "Формулы-1" в Сочи можно только раз в жизни, считают участники ВФМС
16.10.2017, 11:35 ВФМС-2017: тюменцы стартовали в фестивальном забеге с "Матч ТВ"
16.10.2017, 10:07 Энергетика молодых и креативных витает над Сочи, считают тюменские делегаты ВФМС
16.10.2017, 01:35 От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени
15.10.2017, 22:36 ВМФС-2017: тюменская молодежь обменяется опытом и идеями на всех фестивальных площадках
15.10.2017, 20:45 Владимир Путин пожелал участникам фестиваля молодежи добиваться поставленных целей

Последние новости

16:31 Тюменские врачи призывают вакцинировать детей от гриппа в предверии эпидсезона
16:20 На Ямале закрыли переправу через реку Пур из-за образования льда
16:09 В Тюмени состоится битва чемпионов
15:58 Тюменские общественники поделятся опытом с казахстанскими коллегами Фото
15:47 Викуловчане осваивают высокоскоростной Интернет
15:36 Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи Фото
15:25 Пять маршрутов общественного транспорта в Тюмени вернутся к прежней схеме движения
15:14 В поезде между Тюменью и Талицей надругались над шестилетней девочкой
15:03 Погода в Тюмени: октябрь вступает в свои права
14:52 Иностранная делегация ВФМС познакомилась с Ялуторовским острогом Фото
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе

Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе

Владимир Путин отметил успехи Тюменской области в развитии сельхозкооперации

Общество

Тюменские врачи призывают вакцинировать детей от гриппа в предверии эпидсезона

На Ямале закрыли переправу через реку Пур из-за образования льда

Тюменские общественники поделятся опытом с казахстанскими коллегами

Спорт

В Тюмени состоится битва чемпионов

Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

В Тюмени будут соревноваться юные фигуристы

Происшествия

В поезде между Тюменью и Талицей надругались над шестилетней девочкой

Криминальных гастролеров из Уфы поймали в Тюмени

Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+