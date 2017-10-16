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ВФМС-2017: тюменцы стартовали в фестивальном забеге с "Матч ТВ"

11:35 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото делегации Тюменской области

15 представителей делегации Тюменской области принимают участие в фестивальном забеге с "Матч ТВ" на 2017 метров по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке Сочи утром 16 октября.

Каждому участнику выдали стартовый пакет с фирменной футболкой, номером с электронным чипом для фиксирования точного результата. В конце дистанции каждому участнику вручат медаль. Спортивное мероприятие – инклюзивное: в нем смогут принять участие все желающие, независимо от физических возможностей. 

В числе добровольцев бежит по трассе "Формула-1" корреспондент телеканала "Тюменское время" Марина Климович. Она призналась, что у нее было две мечты: приехать на этот фестиваль работать и поучаствовать в забеге.

"Сочи для меня особый город — здесь год назад я пробежала свой первый полумарафон в 21 километр и сейчас участвую в очередном невероятном событии. Я знаю, что будут бежать профессиональные спортсмены, знаменитости, на бегу можно пообщаться с людьми разных национальностей. Это всегда эмоции счастья и гордости. Несмотря на то, что дистанция очень маленькая, будут крутые медали. И это невероятная память. Думаю, дети мной будут гордиться", - сказала Марина Климович.

Она предположила, что медаль будет в виде символа ВФМС - ромашки - и считает, что в этом особая ценность фестивального забега.

Организаторы дадут возможность проявить себя и тем, кто всерьез увлекается бегом – они смогут пробежать дистанцию в 4 км. В числе участников будут и российские знаменитости, в том числе заместитель министра спорта России Марина Томилова и известная телеведущая, генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

фото делегации Тюменской области

"Такое событие нельзя пропустить: я буду бежать по трассе "Формулы-1" вместе со звездами и медийными личностями - это потрясающе. Это массовый интернациональный забег, в котором нет проигравших. Знаю, что буду гордиться своей победой. Будет приятно вспоминать о самом масштабном спортивном мероприятии фестиваля молодежи и студентов", - считает участница ВФМС-2017 от Тюменской области Ольга Киселева. 

Забег станет самым массовым спортивным событием фестиваля: в нем примут участие любители бега более чем из 180 стран мира. Для учета времени на номера каждого из них наклеят индивидуальные чипы, а на трассе расставят специальные электронные отметки, которые будут считывать информацию с чипов и фиксировать результаты. После прохождения дистанции все участники получат смс с результатом, также результаты можно посмотреть на сайте russiarunning.com.

Спортивная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи включила соревнования по футболу и другим видам спорта, мастер-классы, проведение турниров по экстремальным и компьютерным видам спорта, встречи со знаменитыми спортсменами и легкоатлетический забег. Организаторы фестиваля приготовили почти два десятка спортивных площадок. 

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , спорт , бег , легкая атлетика , забег
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