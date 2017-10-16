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Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов разукрасили корпус ТИУ

17:43 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Создание граффити на корпусе ТИУ, приуроченное к ВФМС-2017, фото ИА "Тюменская линия"

Граффити, соединившее в себе темы экологии, мира и энергосбережения украсило пятый корпус Тюменского индустриального университета.

Этот красочный рисунок создал молодой художник из Кургана Виталий Морс, который приехал в Тюмень специально для участия в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Завершать стрит-арт автору помогали ребята из иностранной делегации.

Поддержать инициативу молодежи решили и в филиале АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети. Ростовые куклы-миньоны с символикой компании вызвали восторг у гостей региона: иностранцы охотно обнимались с ними, делали селфи и позировали журналистам.

"Эта иллюстрация посвящена фестивалю, и одновременно теме бережного отношения к ресурсам, к природе. Хотелось с ее помощью донести, что в руках молодежи - будущее нашей планеты", - рассказал Виталий Морс.

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Создание граффити на корпусе ТИУ, приуроченное к ВФМС-2017, фото ИА "Тюменская линия"
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Дарья Казакова

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Теги: ВФМС-2017 , талантливая молодежь , энергосбережение , международное сотрудничество , граффити
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