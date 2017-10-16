Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов разукрасили корпус ТИУ

Создание граффити на корпусе ТИУ, приуроченное к ВФМС-2017, фото ИА "Тюменская линия"

Граффити, соединившее в себе темы экологии, мира и энергосбережения украсило пятый корпус Тюменского индустриального университета.

Этот красочный рисунок создал молодой художник из Кургана Виталий Морс, который приехал в Тюмень специально для участия в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Завершать стрит-арт автору помогали ребята из иностранной делегации.

Поддержать инициативу молодежи решили и в филиале АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети. Ростовые куклы-миньоны с символикой компании вызвали восторг у гостей региона: иностранцы охотно обнимались с ними, делали селфи и позировали журналистам.

"Эта иллюстрация посвящена фестивалю, и одновременно теме бережного отношения к ресурсам, к природе. Хотелось с ее помощью донести, что в руках молодежи - будущее нашей планеты", - рассказал Виталий Морс.

﻿ Создание граффити на корпусе ТИУ, приуроченное к ВФМС-2017, фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова