Блины, нефть и гостеприимство - какие еще ассоциации вызывает у иностранцев Тюмень

Участники иностранной делегации ВФМС рассказали, с чем у них ассоциируется Тюмень. Это было одним из заданий региональной программы фестиваля.

Напомним, гости уже посетили исторические места города, ведущие промышленные предприятия, Ялуторовский острог, попробовали блюда сибирской кухни. Еще одной точкой в их маршруте стал мультицентр "Моя территория".

Директор центра Юлия Каргаполова рассказала об основных его направлениях, поддержке молодежных проектов и самых интересных инициативах, которые уже получили воплощение благодаря "Моей территории". Участники делегации поделились, что в их городах и странах тоже действуют подобные пространства для молодежи. Также их заинтересовали источники финансирования центра и отдельных проектов. Многие признались, что хотели бы попробовать воплотить подобные инициативы у себя на родине.

После ролика о Тюмени и деятельности "Моей территории" Юлия Каргаполова предложила гостям поделиться впечатлениями о регионе. Ребят поделили на группы, и каждая из них представила свое видение одной из сфер: природа Тюменской области, архитектура и внешний облик города, сибирская кухня, творческая жизнь региона, промышленность и технологии.

Ассоциаций оказалось много: из природы гости отметили холод и золото осени, из промышленности - нефть, газ и фармацевтику. Креативные пространства навеяли мысли об осязаемости, увлеченности и эклектике. Самые жаркие обсуждения вызвала тема сибирской кухни. Оказалось, что иностранцы связывают Тюмень с капустой, блинами, разнообразием и гостеприимством - последним особенно.

Отметим, что всего в региональной программе ВФМС принимают участие 50 юношей и девушек из 34 стран мира. В их числе представители Аргентины, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Индии, Ирака, Мексики, Польши, Эфиопии. Знакомиться с Сибирью они будут до 17 октября, после отправятся на главный фестиваль в Сочи.

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Евгения Шевцова