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Как воспитать гражданскую ответственность, узнала участница ВФМС-2017

11:32 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Важный показатель - это устойчивость и стабильность общественной деятельности. К такому выводу пришла участница ВФМС от Тюменской области Анастасия Хлебникова после дискуссии "Гражданская активность – путь к стабильному обществу".

Тюменка Анастасия Хлебникова представляет Тюменскую область в направлении "Гражданская платформа развития". У девушки большой опыт в общественной и гражданской деятельности. Анастасия ведет активную деятельность в студотрядах региона, она член "Молодой Гвардии Единой России", организатор многих мероприятий в Тюмени, в том числе молодежной форсайт-конференции с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым в 2015 году, а также единственный представитель от области на Всероссийском слете студенческих педагогических отрядов РСО.

"Доброта, искренность, ответственность, организованность, коммуникабельность - качества, которые помогают мне идти вперед. Живи здесь и сейчас, цени момент, развивайся, твори, вдохновляйся", - таков девиз активистки.

Дискуссия привлекла ее внимание спикерами. Перед аудиторией выступили помощник​ ​ генерального​ ​ секретаря​ ​ ООН, директор​ ​ регионального​ ​ бюро​ ​ по​ ​ странам​ ​ Европы​ ​ и​ ​ СНГ программы​ ​ развития​ ​ ООН Джихан​ ​ Султаноглу,​ председатель​ ​ Совета​ ​ при​ ​ президенте Российской​ ​ Федерации​ ​ по​ ​ развитию​ ​ гражданского​ ​ общества​ ​ и правам​ ​ человека Михаил​ ​ Федотов, председатель​ ​ Всероссийского​ ​ общества инвалидов Михаил​ ​ Терентьев, соучредители благотворительного​ ​ фонда​ ​ поддержки​ ​ детей​ ​ с​ ​ особенностями развития​ ​ "Я​ ​ есть!" Егор​​ ​ Бероев​ и Ксения  Алферова​. Основной темой дискуссии стала воспитание гражданина страны и патриотизма.

"Гражданин должен защищать свою Родину - последнее время это звучит как-то пафосно в нашей стране, несет иронический оттенок. Мне это не нравится, потому что я люблю свою страну. Я выросла на хороших советских фильмах, в моей семье  любили к своей стране. И я хочу, чтобы моя дочь жила в здоровой стране", - сказала соучредитель Благотворительного​ ​ фонда​ ​ поддержки​ ​ детей​ ​ с​ ​ особенностями развития​ ​ "Я​ ​ есть!" Ксения​ Алферова​. 

По словам Анастасии Хлебниковой, все начинается с призвания. Очень важно понять, чем ты хочешь заниматься и стать полезным для нашего общества. При этом необходимо помнить, что все великие дела начинаются с маленьких шагов. 

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , гражданское общество
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