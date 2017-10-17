Как воспитать гражданскую ответственность, узнала участница ВФМС-2017
Важный показатель - это устойчивость и стабильность общественной деятельности. К такому выводу пришла участница ВФМС от Тюменской области Анастасия Хлебникова после дискуссии "Гражданская активность – путь к стабильному обществу".
Тюменка Анастасия Хлебникова представляет Тюменскую область в направлении "Гражданская платформа развития". У девушки большой опыт в общественной и гражданской деятельности. Анастасия ведет активную деятельность в студотрядах региона, она член "Молодой Гвардии Единой России", организатор многих мероприятий в Тюмени, в том числе молодежной форсайт-конференции с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым в 2015 году, а также единственный представитель от области на Всероссийском слете студенческих педагогических отрядов РСО.
"Доброта, искренность, ответственность, организованность, коммуникабельность - качества, которые помогают мне идти вперед. Живи здесь и сейчас, цени момент, развивайся, твори, вдохновляйся", - таков девиз активистки.
Дискуссия привлекла ее внимание спикерами. Перед аудиторией выступили помощник генерального секретаря ООН, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ программы развития ООН Джихан Султаноглу, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, соучредители благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!" Егор Бероев и Ксения Алферова. Основной темой дискуссии стала воспитание гражданина страны и патриотизма.
"Гражданин должен защищать свою Родину - последнее время это звучит как-то пафосно в нашей стране, несет иронический оттенок. Мне это не нравится, потому что я люблю свою страну. Я выросла на хороших советских фильмах, в моей семье любили к своей стране. И я хочу, чтобы моя дочь жила в здоровой стране", - сказала соучредитель Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!" Ксения Алферова.
По словам Анастасии Хлебниковой, все начинается с призвания. Очень важно понять, чем ты хочешь заниматься и стать полезным для нашего общества. При этом необходимо помнить, что все великие дела начинаются с маленьких шагов.
Ирина Ромашкина
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