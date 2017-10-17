Дневник фестиваля в Сочи: тюменцы презентовали СУП и получили ценный совет от Сергея Лаврова

СУП. Фото ИА "Тюменская линия"

Делегаты Тюменской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи в понедельник, 16 октября презентовали миру фильм "Прыжок", пообщались с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в забеге пробежали по трассе "Формулы-1", посетили форумы, дискуссии, и много чего успели.

Золотые медали Сочи

Утром пятнадцать тюменцев стартовали в фестивальном забеге с "Матч ТВ" на 2017 метров по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке. Одной из участниц стала корреспондент телеканала "Тюменское время" Марина Климович.

Она призналась, что год назад в Сочи пробежала свой первый полумарафон на 21 км и сейчас ей снова посчастливилось участвовать в невероятном событии.

"Рядом со мной бежали профессиональные спортсмены, знаменитости, замминистра спорта России Марина Томилова и телеведущая Тина Канделаки! На бегу участники общались, а это всегда эмоции счастья и гордости. Еще большим сюрпризом для участников забега стали золотые медали. Их получили все, а это невероятная память. Думаю, дети мной будут гордиться", - сказала Марина Климович.

Подарок от гуру нетворкинга Гила Петерсила

Для каждого из 204 делегатов фестиваля от Тюменской области, 16 октября стал уникальным и запоминающимся. Тюменка Диана Зиннатуллина пообщалась с главой МИД России Сергеем Лавровым, телеведущей Тиной Канделаки, депутатом Госдумы РФ Александром Карелиным и гуру нетворкинга Гилом Петерсилом. Как рассказала Диана, утро понедельника у нее началось с колоссальной очереди на дискуссию "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир", топ-спикером которой стал Сергей Лавров. Попасть туда было почти невозможно. Слово "почти" Диана отбросила за дверь аудитории. Далее отправилась на дискуссию с Тиной Канделаки. А позднее получила подарок – значок от Александра Карелина. Но самым успешным для нее стал "Большой нетворкинг" с основателем компании "Мит партнерс", профессором бизнес-школы Сколково Гилом Петерсилом. Он познакомил участников с секретами построения деловых связей. Каждый из 200 участников встречи получил не менее 50 новых контактов. А Диане Гил Петерсил презентовал книгу его друга Тони Роббинса.

"Гил Петерсил дал задание написать о себе (максимум 100 слов) и ответить на вопрос, почему именно он должен стать моим наставником. Он прочтет все письма, их мы выслали ему на почту, и выберет 50 человек, которым будет бесплатно помогать в течение года (проводить тренинги, приглашать к себе на коуч-программы и т.д.)", - рассказала Диана Зиннатуллина. Своему заданию тюменка посвятила бессонную ночь. "Возможно, сегодня решается мое будущее", - говорит она.

Тюменский СУП назвал составляющие лидерства

Еще одна площадка, которая оказалось одной из самых посещаемых в этот день, - Всемирный слет успешных предпринимателей. Модерировал встречу тюменец, вице-президент "Опора России" Эдуард Омаров. Среди выступающих - представители Франции, Нигерии, известные российские бизнесмены. Главные темы, которые они затронули, - примеры успешных бизнес-вложений и призыв всегда идти вперед.

Основатель форума "Позитивная экономика" и ассоциации "Позитивная Россия" Жан Эммануэль Афота пожелал участникам искренне верить в успех своих начинаний. "Вы все уникальны, в каждом из вас талант. Умейте видеть это и использовать", - обратился он к молодежи.

Еще одну составляющую лидерства – умение быстро реагировать на все изменения в мире – отметил основатель агентства медийных исследований "Ex Libris" Евгений Ларионов. "90 процентов информации, которая вообще существует на Земле, создана за последние два года. Это значит, что мир стремительно меняется, и нам нужно успевать за ним", - подчеркнул он.

Не догонять, а опережать посоветовал участникам слета учредитель группы компаний "Kosenko Retail Group" Сергей Косенко. Он не только рассказал о своем опыте – как открывать по 350 магазинов за три месяца, но и проанализировал времена падения в бизнесе. "Опережайте ожидания своих клиентов. Дайте то, чего они хотят и еще чуть-чуть больше. Это одна из составляющих успеха, даже если ваш бизнес-план кажется совсем безумным", - посоветовал он.

Все советы слушатели назвали более чем полезными. Участник ВФМС из Нигерии Обири Эммануэль Носа рассказал, что сам занимается бизнесом и теперь точно знает, как удержать его на плаву.

"Не было такого, чтобы проект получился именно так, как было задумано. Бизнес – это всегда риск, об этом сегодня и говорили. Я узнал о ключевых точках в развитии молодежного предпринимательства, секреты успеха самих спикеров. Самое большое впечатление оставил француз Жан Эммануэль Афота, который старался говорить по-русски – это очень важный момент интеграции. Думаю, что мы найдем общий язык и наладим контакты", - добавил участник из Тюмени, руководитель креативного агентства "Фольга", директор первой школы SMM Дмитрий Петрулев.

Отметим, что слет успешных предпринимателей – одна из тюменских инициатив на ВФМС. Также в фестиваль включили тюменскую бизнес-игру "Завод", она пройдет 17 и 19 октября. Ожидается, что ее посетят не менее 500 участников из всех стран мира.

"Прыжок" как отражение фестиваля

Вопросы формирования и становления современной молодежи поднял документальный фильм тюменских авторов "Прыжок", премьера которого прошла на кинофоруме Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 16 октября.

Зрители отметили, что фильм полезен для молодежи и родителей: он рассказывает о том, что по представлению молодежи есть счастье.

Поддержать представителей Тюмени пришли ребята из делегации области. Они были единодушны в том, что фильм, как никакое другое событие на ВФМС, вписался в фестивальную концепцию. Споры возникли по поводу отсутствия имен героев. Это художественный прием, с помощью которого тюменцы попытались создать единый образ молодого героя нашего времени.

"Я поняла, что я всегда буду чувствовать себя на двадцать лет, что человек не стареет. Это чувство окрепло во мне во время просмотра фильма", - поделилась впечатлениями участница ВФМС Евгения Савина, представляющая делегацию Тюменской области в направлении "Новые медиа".

Оператор фильма Дмитрий Егоров после премьеры самокритично заметил, что мог бы сделать картину лучше. И все же отметил превосходство тюменской картины в сравнении с другими проектами.

Его поддержал соавтор Марк Миллер: "Vr-спектакль и анимация – это конечно круто. Но суть кино не в этом, а в том, что ты должен донести до людей свою идею. А не в том, какие у тебя технологии, камеры и тому подобное. Мы снимали это на старую телевизионную камеру, и люди говорят: "Это круто, меня заставило это мыслить, плакать. Какой vr заставит плакать? Если только есть история там. Надо показывать настоящую жизнь. Это то, что нужно. В этом мы уникальны здесь".

Тюменец задал вопрос главе МИДа Сергею Лаврову

Организатор Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" Александр Школенко представил главе МИДа Сергею Лаврову фестиваль "Ноль Плюс".

"Я спросил, как можно продвигать подобные фестивали в мире, чтобы популяризировать ценности через культуру и образование, какую поддержку можно получить", - рассказал Александр Школенко.

Сергей Лавров, выслушав собеседника, особо подчеркнул, что такие фестивали важны, чтобы сохранять мир на Земле и дал рекомендации по поддержке.

"Я получил не абстрактный ответ. Что касается поддержки таких молодежных проектов, как наш, Сергей Лавров ориентировал на организацию Россотрудничество и Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Безусловно, будем участвовать в конкурсе на грантовую поддержку. У нас уже есть положительный опыт в этом направлении. Проект "Ноль плюс" реализуется на средства президентского гранта", – добавил Александр Школенко.

Игра как повод для знакомства

Напомним, что на фестивале можно выиграть ноутбук Apple MacBook. В числе претендентов на него и 10 тюменских мейкеров. Их задача – ежедневно создавать контент по определенным заданиям.

"Четыре задания мы уже выполнили. Например, проводили флешмоб, где делали селфи, снимали видео о фестивале и выкладывали в соцсети. По итогам оценивают как целую команду, так и отдельных участников. Стараемся не подвести", - рассказала медиаменеджер центра "Моя территория" Юлия Киселева.

По ее словам, игра не отнимает время, ребята успевают познакомиться с иностранцами, наладить контакты для совместной работы. "Приятно было, когда ребята из Перу подарили нам сувениры. Мы обменялись контактами и обязательно пообщаемся ближе", - добавила она.

По мнению медиаменеджера регионального проекта "Моя территория" Юлии Киселевой, интересны многие площадки, но все, к сожалению, посетить физически невозможно, приходится выбирать.

Джазовый фестиваль Sochi Jazz Festival под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, где не было свободных мест, стал заключительным аккордом 16 октября, затем тюменцы продолжили неформальное общение с делегатами ВФМС.

﻿ ВФМС. Фото участников делегации Тюменской области 1 /

Ирина Ромашкина