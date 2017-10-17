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Участники фестиваля в Сочи обсудят темы фейковых новостей, экономики и выборов

12:16 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
wfys2017.com
Продолжение: Частицу тюменского тепла увезут с собой участники ВФМС

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) во вторник, 17 октября обсудят вопросы экономики с главой МЭР Максимом Орешкиным, побеседуют о выборах с главой ЦИК Эллой Памфиловой, поучаствуют в дискуссии на тему фейковых новостей с официальным представителем МИД Марией Захаровой, а также послушают лекции о влиянии русской культуры на мировой дизайн.

Большое внимание на фестивале будет уделено вопросам и проблемам волонтерской деятельности в разных странах, обсуждение которых пройдет в рамках дискуссии "Волонтерство - актуальный тренд развитых государств" при участии директора по коммуникациям программы добровольцев ООН Дженнифер Стаппер и президента международной молодежной некоммерческой организации AIESEC Абделрахмана Аймана.

Одним из центральных событий вторника, как указано в официальной программе фестиваля, станет "Недетский разговор об экономике" Орешкина со студентами.

Обсудить особенности проведения выборов в России, а также проблемы "глобального управления в современной международной политической реальности" участники ВФМС смогут на встрече с Памфиловой.

Поговорить с молодыми людьми о формировании многополярного мира, равно как и о потенциале для реформирования самой ООН, на фестиваль приедет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также примет участие в обсуждении проблем влияния СМИ в современных международных отношениях в рамках панельной дискуссии по теме "Фейковые новости как угроза цифровой дипломатии".

Культурная программа вторника будет касаться вопросов "культурного кода в дизайне". В разговоре с современными российскими модельерами такими, как Кирилл Овчинников, Владимир Пирожков, Игорь Чапурин и Леся Парамонова участники смогут обсудить влияние русской культуры на мировой дизайн.

Поговорить о "Творчестве в условиях современности" и о свободе и ответственности в культуре российские и иностранные студенты смогут с французским прозаиком, публицистом и литературным критиком Фредериком Бегбедером.

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Теги: ВФМС-2017 , Сочи
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