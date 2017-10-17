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Тюменская область показала максимальную динамику в рейтинге развития науки и новых технологий

14:49 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область и Краснодарский край показали самую максимальную динамику по вопросам развития науки и новых технологий в рейтинге регионов в 2016 году. По сравнению с 2015 годом они поднялись на девять позиций вверх каждый.

Об этом сообщает рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Для анализа были использованы такие показатели, как наличие и характеристики материальной базы, которая является фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики задействованных человеческих ресурсов, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

В частности, в Тюменской области увеличился выпуск инновационной продукции, выросла доля работников, занимающихся высокотехнологичными видами экономической деятельности, повысился объем выпуска высокотехнологичной продукции, увеличилась инновационная активность организаций.

Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан сохранили лидерство в рейтинге. Аутсайдерами стали Ингушетия, Республика Алтай и Калмыкия.

В первую десятку рейтинга, помимо названных регионов, входят Нижегородская, Самарская и Московская области, Пермский край, Свердловская, Тульская и Томская области. В целом на эти регионы приходится 64% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2016 года.

Существенная позитивная динамика зафиксирована в Тамбовской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе. Эти регионы поднялись в рейтинге на семь мест каждый.

Наиболее значительно в рейтинге упала Амурская область. Помимо нее, существенно сдали свои позиции Архангельская и Липецкая области, Приморский край.

Эксперты "РИА Рейтинг" не ожидают, что в ближайшее время значения индекса научно-технологического развития существенно изменятся, особенно это касается лидирующей группы и аутсайдеров.

Соб.инф.

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Теги: наука , инновации , рейтинг

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